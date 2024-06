Dow Jones завершил торги ростом, S&P 500 и Nasdaq снизились

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Dow Jones Industrial Average вырос в четверг, в то время как S&P 500 и Nasdaq Composite, обновившие рекордные максимумы в ходе сессии, завершили торги в минусе.

Акции Nvidia Corp. подешевели на 3,5%. Ранее на этой неделе компания стала крупнейшей по капитализации, обойдя Microsoft Corp. и Apple Inc.

Стоимость бумаг Apple в четверг опустилась на 2,2%, Microsoft - на 0,1%. Котировки акций Broadcom Inc. и Micron Technology Inc. снизились на 3,8% и 6% соответственно.

Инвесторы воспользовались существенным подъемом котировок акций крупных IT-компаний за последнее время, чтобы зафиксировать прибыли, отмечает Trading Economics.

"Бычий" импульс для S&P 500 и Nasdaq сохраняется, однако перепроданность рынка делает его уязвимым для отката или коррекции", - говорит аналитик Piper Sandler Крейг Джонсон, слова которого приводит Bloomberg.

Статданные, опубликованные в четверг, показали, что американская экономика постепенно теряет устойчивость в условиях жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Число новостроек в США в мае сократилось на 5,5% относительно предыдущего месяца, составив 1,277 млн в пересчете на годовые темпы. В апреле количество новостроек равнялось 1,352 млн, а не 1,36 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,37 млн с объявленного ранее апрельского уровня, по данным Trading Economics.

Количество новых заявок на пособие по безработице в Штатах на прошлой неделе снизилось меньше, чем ожидалось, оставшись около максимума за 10 месяцев.

Повышение котировок акций таких компаний, как Salesforce Inc. (+4,1%), International Business Machines Corp. (+2%), а также Chevron Corp. (+2,2%), Travelers Cos. Inc. (+1,7%) и Cisco Systems Inc. (+1,6%), способствовало подъему Dow Jones в четверг.

Бумаги Honeywell International подорожали на 0,6%. Компания сообщила о покупке поставщика технологий для аэрокосмической и оборонной отраслей CAES Systems за $1,9 млрд у Advent International.

Стоимость акций Accenture поднялась на 7,3%. Международная консалтинговая компания зафиксировала снижение чистой прибыли в прошедшем квартале, однако отметила существенное повышение спроса на ее решения, связанные с искусственным интеллектом.

Капитализация Darden Restaurants Inc. увеличилась на 1,5%. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn сократил чистую прибыль в четвертом финквартале на 2,2%, но скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков.

Акции Kroger Co. подешевели на 3,3%. Американская сеть супермаркетов зафиксировала 2%-е уменьшение чистой прибыли в первом финансовом квартале при незначительном повышении выручки.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг поднялся на 299,9 пункта (0,77%) и составил 39134,76 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 13,86 пункта (0,25%) - до 5473,17 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 140,64 пункта (0,79%) и составил 17721,59 пункта.