Нефть Brent торгуется на уровне $85,63 за баррель

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть незначительно опускаются в пятницу после повышения по итогам предыдущей сессии на данных о снижении запасов в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,55 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 2,28 млн баррелей, дистиллятов - на 1,73 млн баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $85,63 за баррель, что на $0,08 (0,09%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,64 (0,8%), до $85,71 за баррель, что является максимумом с 30 апреля.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,06 (0,07%), до $81,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,58 (0,7%), до $81,29 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подорожали примерно на 4%.

Поддержку нефтяному рынку, помимо данных о снижении запасов в Штатах, оказывают сигналы роста спроса на нефтепродукты в стране. Согласно прогнозу Американской автомобильной ассоциации, рекордное количество американцев в этом году отправится в путешествие во время каникул по случаю Дня независимости США.

"В целом данные о запасах говорят, что нефтяной рынок сжимается, - отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар, которого цитирует Bloomberg. - Ключевым риском, который может привести к снижению цен на нефть, в краткосрочной перспективе является возможность более слабого, чем ожидается, повышения спроса на нефть в Китае".