Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу позитивной динамикой рублевых цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, высокой нефти (Brent торгуется в районе $85,6 за баррель) и санкционных новостей. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,4%, в лидерах роста выступают акции ПАО "Полюс", в аутсайдерах - "префы" "Транснефти" на дивидендных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3135,44 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1156,24 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,1%.

Япония расширяет санкционные списки в отношении российских физических лиц и организаций, сообщил МИД Японии. В списке российских компаний значится, в частности, ПАО "АЛРОСА".

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "НЛМК" (+0,9%), расписки OZON (+0,9%), бумаги "Северстали" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,8% "префы"), "Роснефти" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "Магнита" (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Сбербанк рассчитывает на рост прибыли, что позитивно скажется и на дивидендных выплатах, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф в рамках годового собрания акционеров.

"Наши финансовые результаты, а также наш прогноз по рентабельности капитала (на 2024 год - ИФ) в размере 22% и выше позволяют рассчитывать на рост прибыли, а значит, и на позитивный тренд в дивидендах", - сказал Греф, отвечая на вопрос о возможном росте дивидендных выплат в абсолютном выражении.

Он отметил, что Сбербанк готов к росту налоговой нагрузки из-за принимаемых сейчас изменений, не ждет их существенного влияния на достаточность капитала.

По итогам 2023 года набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 33,3 рубля на акцию, что является рекордным значением для банка. Годовое собрание акционеров Сбербанка, на котором будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за 2023 год, проходит в пятницу.

Подешевели "префы" "Транснефти" (-2,7%, до 1553 рублей), акции Polymetal (-0,9%), "Московской биржи" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "ТКС Холдинг" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", поддержку рынку акций накануне оказало ослабление российского рубля. Тем не менее, говорить о завершении периода укрепления рубля, возможно, преждевременно, поскольку предпосылки для этого никуда не исчезли, в то время как повышенная волатильность на валютном рынке усиливает неопределенность в отношении дальнейшей траектории фондовых индексов.

Из опубликованного протокола ЦБ РФ следует, что регулятор может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария. Ключевой здесь является формулировка "существенно повысить". Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина называла "существенным" повышение ставки более чем на один процентный пункт.

В четверг начался сбор заявок на участие в размещении акций ГК "Южуралзолото". В рамках дополнительной эмиссии инвесторы могут приобрести 2-4% акционерного капитала. Окончательная цена размещения будет определена после формирования книги заявок, но не превысит 0,84 руб. Книга заявок будет открыта до 24 июня.

В целом позитивная динамика на рынке акций в четверг сопровождалась высоким объемом торгов, который стал максимальным с февраля 2022 года, что позволяет надеяться на продолжение позитивной динамики на фондовом рынке на торгах в пятницу, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 3100-3170 пунктов. Итоги торгов накануне дают надежду, что российский рынок достиг локального минимума. Но, несмотря на возвращение оптимизма, говорить о полноценном завершении коррекции все еще рано. Вполне вероятен сценарий восстановления рынка вплоть до заседания Банка России в июле. О дальнейшей динамике российского рынка можно будет точнее сказать после итогов заседания.

Из отдельных бумаг аналитик обратил внимание на упавшие накануне вечером "префы" "Транснефти", которые достигли минимума с середины января на дивидендных новостях. Правительство России распорядилось предусмотреть выплату дивидендов компанией по итогам работы в 2023 году в размере 128,458 млрд руб. Это эквивалентно выплатам 177,2 руб. на акцию, что заметно ниже ожиданий рынка, отмечает Головинов.

В США в четверг вырос индекс акций Dow Jones (+0,8%), но снизились S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-0,8%), хотя в течение сессии индикаторы обновили рекордные максимумы.

Инвесторы воспользовались существенным подъемом котировок акций крупных IT-компаний за последнее время, чтобы зафиксировать прибыли, отмечает Trading Economics.

Статданные, опубликованные в четверг, показали, что американская экономика постепенно теряет устойчивость в условиях жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Число новостроек в США в мае сократилось на 5,5% относительно предыдущего месяца, составив 1,277 млн в пересчете на годовые темпы. В апреле количество новостроек равнялось 1,352 млн, а не 1,36 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,37 млн с объявленного ранее апрельского уровня, по данным Trading Economics.

Количество новых заявок на пособие по безработице в Штатах на прошлой неделе снизилось меньше, чем ожидалось, оставшись около максимума за 10 месяцев.

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились в пределах 0,1%).

Потребительские цены в Японии в мае выросли на 2,8% в годовом выражении. Темпы подъема усилились по сравнению с 2,5% в апреле и стали максимальными с февраля этого года.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый ЦБ страны) в прошлом месяце повысились на 2,5% после увеличения на 2,2% в апреле. Это оказалось ниже среднего прогноза аналитиков. Основной показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне японского ЦБ в 2% или выше уже 26 месяцев подряд.

Ускорение темпов роста цен было обусловлено, в первую очередь, резким скачком стоимости электроэнергии (на 14,7%) которая до этого снижалась пятнадцать месяцев подряд.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены слабо "минусуют" после роста накануне на данных о снижении запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $85,68 за баррель (-0,1% и +0,8% накануне), августовская цена WTI - $81,19 за баррель (-0,1% и +0,7% в четверг).

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,55 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 2,28 млн баррелей, дистиллятов - на 1,73 млн баррелей.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подорожали примерно на 4%.

Поддержку нефтяному рынку, помимо данных о снижении запасов в Штатах, оказывают сигналы роста спроса на нефтепродукты в стране. Согласно прогнозу Американской автомобильной ассоциации, рекордное количество американцев в этом году отправится в путешествие во время каникул по случаю Дня независимости США.