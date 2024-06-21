"Аэрофлот" пообещал повысить зарплату пилотов в октябре в среднем на 30%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" планирует повысить зарплату пилотов с конца октября текущего года в среднем на 30%, сообщила компания по итогам встречи гендиректора Сергея Александровского с пилотами.

"В рамках встречи Сергей Александровский анонсировал повышение заработной платы пилотов в среднем на 30%. Будет увеличен размер переменной части оплаты труда, напрямую зависящей от налета. Новые условия вступят в силу с 31 октября текущего года", - сообщается в телеграм-канале "Аэрофлота".

Расчетная зарплата за полностью отработанный месяц при налете 70 часов в месяц на широкофюзеляжных самолетах для командиров воздушных судов (КВС) составит 624 тыс. руб., для второго пилота (ВП) – 407 тыс. руб., на узкофюзеляжных – 543 тыс. руб. и 283 тыс. руб. соответственно. При налете 85 часов в месяц на широкофюзеляжных самолетах зарплата КВС достигнет 820 тыс. руб., для ВП – 530 тыс. руб., на узкофюзеляжных – 707 тыс. руб. и 357 тыс. руб. соответственно.

"Также компания работает над пересмотром зарплаты бортпроводников в сторону увеличения", - говорится в сообщении.