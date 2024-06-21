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Дочерний банк "АвтоВАЗа" завершил размещение бондов объемом 10 млрд рублей

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Дочерний банк "АвтоВАЗа" Авто финанс банк (ранее - РН банк) полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии БО-001P-12 объемом 10 млрд рублей, сообщил эмитент.

Банк установил ставку 1-го купона на уровне 18,20% годовых. Ставки 2-12-го квартальных купонов будут рассчитываться как сумма значения ключевой ставки и спреда 2,2% годовых.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску серии БО-001P-12 кредитный рейтинг AA(RU).

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций банка общим объемом 22 млрд рублей. Один из выпусков - на 8 млрд рублей - с погашением в сентябре текущего года.

В июне 2023 года "АвтоВАЗ" приобрел 100% акций РН банка у холдинговой компании BARN B.V., после чего РН банк получил название Авто финанс банк. Итальянской группе UniCredit через дочерний Юникредит банк принадлежало 40% в BARN B.V., еще по 30% было у Renault и японской Nissan Motor. Сделка получила разрешение президента РФ.

Бизнес-профиль Авто финанс банка сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам первого квартала 2024 года банк занял 53-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

АвтоВАЗ Авто финанс банк
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