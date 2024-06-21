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Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем

Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рубль слегка подешевел в паре с китайским юанем по итогам торгов в пятницу, курс китайской валюты в 19:00 составил 12,0455 руб., что на 9,65 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом в первой половине дня юань рос до 12,385 руб. впервые с 13 июня.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 2,5419 рубля, до 87,9595 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,8063 рубля, до 94,2606 руб./EUR1.

Смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки упростит для компаний проведение платежей, считает Банк России. "Устойчивый уровень курса определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта. Вместе с тем смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки упростит бизнесу проведение платежей", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

Правительство РФ в пятницу объявило о решении смягчить недавно продленное на год требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, теперь этот порог снижен до 60%.

Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности, отметила пресс-служба правительства.

Требование об обязательной репатриации валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года. В апреле после непростого обсуждения – так, против обязательной продажи традиционно выступал Банк России – мера была продлена, причем не до конца года, как изначально предполагалось, а сразу на год, до 30 апреля 2025 года.

Часть требований при продлении была смягчена (например, с 90 до 120 дней был увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами), при этом основные пороги - зачисление не менее 80% выручки и продажа не менее 90% от этого объема - тогда власти менять не стали.

Требования распространяются на 43 группы компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Комментарии аналитиков

"На текущей неделе на российском валютном рынке наблюдалась повышенная волатильность, обусловленная новыми ограничениям, которые коснулись Мосбиржи и ее структур (НКЦ и НРД). Текущая ситуация очень похожа на ту, что наблюдалась в 2022 году. Причины повышенной волатильности рубля аналогичные, в том числе сложности в расчетах с иностранными контрагентами, соответственно, снижение спроса на валюту со стороны импортеров при одновременном ее притоке в страну на фоне возможной репатриации капитала, а также продажи части валютной выручки в рамках указа президента рядом российских экспортеров. На следующей неделе на валютном рынке с высокой вероятностью может сохраниться повышенная волатильность на фоне адаптации к санкциям. Кроме того, скорее всего, рубль может дополнительно укрепиться из-за приближения налогового периода. В связи с этим на следующей неделе курс юаня может находиться в диапазоне 11,5-12,2 руб., курс доллара - в коридоре 85-90 руб. Ожидаем, что ситуация с расчетами за импорт может улучшиться к осени. Ослаблению рубля также должно способствовать смягчение условий указа об обязательном возврате и продаже валютной выручки. В результате к концу года курс доллара составит 93 руб., юаня - 12,8 руб.", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"Рубль после негативного старта и неудачной попытки восстановления ускорил нисходящую динамику в паре с юанем. В результате китайская валюта отыграла все потери: пара CNY/RUB вернулась к уровням до введения санкций США против Мосбиржи и НКЦ, из-за которых были приостановлены торги долларом и евро. Котировки приближались к 12,4 руб., после чего в рамках коррекции произошла заметная просадка. В результате у нас юань к доллару стал стоить на 2% дороже, чем на мировом рынке (пара USD/CNH), хотя в предыдущие дни был на 3% дешевле американской валюты в сравнении с их международными котировками. Нормализации ситуации на валютном рынке способствовало решение правительства РФ снизить с 80% до 60% долю валютной выручки экспортеров, обязательной к продаже. Это уменьшит предложение иностранной валюты, в том числе на бирже, избыток которого давил на ее курс в условиях пострадавшего от санкций и геополитики импорта", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Цены на нефть возобновили небольшое снижение вечером в пятницу.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве подешевели на 0,19%, до $85,54 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,27%, до $81,07 за баррель.

Тем не менее, обе марки завершают ростом вторую неделю подряд.

Как сообщалось, Армия обороны Израиля одобрила планы возможных наступательных действий в Ливане. В среду лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение благодаря своему арсеналу сможет атаковать любую часть израильской территории.

Между тем в четверг стало известно, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,55 млн баррелей, бензина - на 2,28 млн баррелей, дистиллятов - на 1,73 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 июня уменьшилась на 4 базисных пункта, до 15,33% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц опустилась на 2 базисных пункта, до 15,94% годовых, срочная версия на три месяца осталась на прежнем уровне - 16,1% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев понизилась относительно четверга также на 1 базисный пункт, до 16,33% годовых.

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