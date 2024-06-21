Поиск

"Карвиль" планирует к 2027 году увеличить производство авторадиаторов в 1,5 раза

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Холдинг "Карвиль" (ООО "Эрлайн") ввел новую линию производства автомобильных радиаторов на заводе ООО "ПО Лузар" в Петербурге, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска в пятницу.

"Мы планируем, что в течение трех лет, к 2027 году, новый цех выйдет на объем производства в 300 тыс. готовых изделий в год. Эти радиаторы будут отличаться от тех, что мы уже выпускаем, они рассчитаны на технику с большим объемом двигателя. Основной ориентир по клиентам у нас – это КАМАЗ, МАЗ, тракторные производства, спецтехника, есть возможность и работать по индивидуальному заказу", - сообщил генеральный директор холдинга "Карвиль" Павел Бурлуцкий журналистам.

Объем инвестиций в расширение производства составил 400 млн рублей, уточнил Бурлуцкий.

В настоящее время мощности завода позволяют производить 600 тыс. единиц продукции в год, в основном для легковых автомобилей. Таким образом, к 2027 году производство авторадиаторов на заводе "ПО Лузар" может вырасти в 1,5 раза до 900 тыс. единиц в год.

В 2024 году, по словам Бурлуцкого, компания планирует сохранить производство на уровне прошлого года – "600 тыс. единиц готовой продукции, плюс-минус 50 тыс." Завод поставляет продукцию как на сборочные контейнеры автопроизводителей, так и на вторичный рынок. В планах компании увеличить долю поставок на экспорт, при этом "под прицелом", как сказал гендиректор, арабские страны и страны Северной Африки. В настоящее время компания уже поставляет свою продукцию в страны СНГ.

ООО "ПО Лузар" (бренд Luzar) зарегистрировано в Петербурге в 2010 году, специализируется на выпуске автомобильных радиаторов и других деталей системы охлаждения для легкового и коммерческого транспорта.

Холдинг "Карвиль" также выпускает автомобильные аксессуары, автоэлектрику, детали подвески, трансмиссию, тормозные системы.

ООО "Эрлайн" (Санкт-Петербург) зарегистрировано в 2004 году. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, по 31,19% уставного капитала компании принадлежат трем гражданам РФ - гендиректору Бурлицкому, Игорю Бойко и Андрею Пальмину. Еще 6,43% УК – у гражданина РФ Петра Нечипоренко.

Карвиль ООО "Эрлайн" ООО "ПО Лузар" Luzar Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем

Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем

Национальный клиринговый центр сконвертирует клиентские доллары и евро в рубли

ЦБ отметил, что смягчение требований по продаже валютной выручки упростит бизнесу платежи

ЦБ отметил, что смягчение требований по продаже валютной выручки упростит бизнесу платежи

Национальная система платежных карт продолжает отражать кибератаку

Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2023 год

Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2023 год

Кабмин РФ смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки

Кабмин РФ смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки

Пенсии работающих пенсионеров с 2025 года будут индексировать дважды в год

Оборот торгов акциями на Мосбирже достиг максимума с февраля 2022 года

Оборот торгов акциями на Мосбирже достиг максимума с февраля 2022 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });