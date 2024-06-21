"Карвиль" планирует к 2027 году увеличить производство авторадиаторов в 1,5 раза

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Холдинг "Карвиль" (ООО "Эрлайн") ввел новую линию производства автомобильных радиаторов на заводе ООО "ПО Лузар" в Петербурге, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска в пятницу.

"Мы планируем, что в течение трех лет, к 2027 году, новый цех выйдет на объем производства в 300 тыс. готовых изделий в год. Эти радиаторы будут отличаться от тех, что мы уже выпускаем, они рассчитаны на технику с большим объемом двигателя. Основной ориентир по клиентам у нас – это КАМАЗ, МАЗ, тракторные производства, спецтехника, есть возможность и работать по индивидуальному заказу", - сообщил генеральный директор холдинга "Карвиль" Павел Бурлуцкий журналистам.

Объем инвестиций в расширение производства составил 400 млн рублей, уточнил Бурлуцкий.

В настоящее время мощности завода позволяют производить 600 тыс. единиц продукции в год, в основном для легковых автомобилей. Таким образом, к 2027 году производство авторадиаторов на заводе "ПО Лузар" может вырасти в 1,5 раза до 900 тыс. единиц в год.

В 2024 году, по словам Бурлуцкого, компания планирует сохранить производство на уровне прошлого года – "600 тыс. единиц готовой продукции, плюс-минус 50 тыс." Завод поставляет продукцию как на сборочные контейнеры автопроизводителей, так и на вторичный рынок. В планах компании увеличить долю поставок на экспорт, при этом "под прицелом", как сказал гендиректор, арабские страны и страны Северной Африки. В настоящее время компания уже поставляет свою продукцию в страны СНГ.

ООО "ПО Лузар" (бренд Luzar) зарегистрировано в Петербурге в 2010 году, специализируется на выпуске автомобильных радиаторов и других деталей системы охлаждения для легкового и коммерческого транспорта.

Холдинг "Карвиль" также выпускает автомобильные аксессуары, автоэлектрику, детали подвески, трансмиссию, тормозные системы.

ООО "Эрлайн" (Санкт-Петербург) зарегистрировано в 2004 году. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, по 31,19% уставного капитала компании принадлежат трем гражданам РФ - гендиректору Бурлицкому, Игорю Бойко и Андрею Пальмину. Еще 6,43% УК – у гражданина РФ Петра Нечипоренко.