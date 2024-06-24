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Нефть Brent слабо дешевеет после роста на прошлой неделе

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром в понедельник после подъема по итогам прошлой недели.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 по Москве составляет $85,17 за баррель, что на 7 центов ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты снизились в цене на $0,47 (0,6%) до $85,24 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также опустились в цене на 7 центов до $80,66. В пятницу контракт подешевел на $0,56 (0,7%) до $80,73 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 3,2%, WTI - на 3,4%.

Одной из причин роста цен на нефть стало усиление напряженности на Ближнем Востоке. В частности, сообщалось, что Армия обороны Израиля одобрила планы возможных наступательных действий в Ливане, а лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение сможет атаковать любую часть израильской территории.

"Эта напряженность возвращает на рынок неопределенность и может спровоцировать рост волатильности цен на нефть", - отметил глава отдела исследований в CFI Джордж Хури.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на три и составило 485 единиц, это самый низкий показатель с января 2022 года. Число газовых установок не изменилось и составило 98, что является минимумом с октября 2021 года.

Brent нефть
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