Рубль утром растет к юаню в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам июня

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в понедельник, рубль укрепляется в рамках подготовки компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов в пятницу, 28 июня.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8074 руб. (-23,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась также на 23,8 коп. ниже уровня действующего официального курса.

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