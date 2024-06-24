Политическим партиям в ЕС запретили принимать финансирование из РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В принятом 14-м пакете санкций ЕС в отношении РФ содержится запрет на финансирование из российских источников политических партий, фондов и неправительственных организаций в Евросоюзе.

"Совет постановил, что политическим партиям и фондам, неправительственным организациям, включая аналитические центры, или поставщикам медиа-услуг в ЕС больше не будет разрешено принимать финансирование, поступающее от российского государства и его доверенных лиц", - говорится в сообщении Совета ЕС, утвердившего в понедельник новый пакет ограничительных мер в отношении РФ.