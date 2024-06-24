ЕС ввел санкции против нефтесервисных компаний БК "Евразия" и ССК

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Европейский союз включил в санкционный список крупных нефтесервисных подрядчиков - ООО "Буровая компания "Евразия" (БКЕ) и АО "Сибирская сервисная компания" (ССК), сообщается в публикации в официальном журнале ЕС.

Кроме того, санкции введены против еще одной нефтесервисной компании - новосибирского ООО "Нефтегазпромстрой".

БК "Евразия" была создана в середине 1990-х на базе производственных активов "ЛУКОЙЛа" и до 2004 года называлась "ЛУКОЙЛ-Бурение". В 2004 году Eurasia Drilling, подконтрольная Александру Джапаридзе и его партнерам, купила компанию и в 2007 году провела IPO. Впоследствии акции были выкуплены с рынка, и БК вновь стала частной, ее покупку планировала Schlumberger, но не смогла согласовать сделку с российскими властями. В мае 2022 года было объявлено о смене собственника компании. Им стало ООО "Буровая компания "Развитие", чьи собственники являются близкими структурами к "ЛУКОЙЛу".

С июля 2023 года БКЕ находится под блокирующими санкциями США.

"ССК" (Москва) - одна из крупнейших российских нефтесервисных компаний, работает с 2000 года. Филиалы компании располагаются в ХМАО, ЯНАО и Томской области. Кроме того, у компании есть ряд производственных филиалов, в том числе по ремонту скважного оборудования.