Индексы S&P 500 и Nasdaq снизились в понедельник, Dow Jones вырос

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average увеличился по итогам пятой сессии подряд.

Рынок акций остается "перекупленным" и может упасть на 2-5% этим летом, полагает главный глобальный аналитик LPL Financial Куинси Кросби. Тем не менее, по итогам года он, скорее всего, вырастет, считает он.

До полномасштабного начала сезона публикации отчетностей за прошедший квартал еще несколько недель, однако в ближайшие дни финансовые показатели представят три важных компании: одна из крупнейших транспортно-логистических компаний мира FedEx Corp. , один из мировых лидеров в сфере спортивной продукции Nike Inc. и широко известный производитель джинсов Levi Strauss & Co. . Их данные позволят оценить уровень потребительских расходов в последнее время, пишет MarketWatch.

Котировки акций FedEx в понедельник выросли на 1,7%, Levi's - на 0,9%, а цена бумаг Nike практически не изменилась.

Также на этой неделе инвесторы ждут выхода окончательных данных об изменении ВВП США в первом квартале, доходах и расходах населения и продажах новостроек в мае. Помимо этого, Мичиганский университет и исследовательская компания Conference Board обнародуют индексы потребительского доверия за июнь.

Цена акций производителя графических процессоров Nvidia Corp. упала на 6,7%. За последние три дня они рухнули на 12,9%, что стало наихудшим показателем за такой период с декабря 2022 года, по данным Dow Jones Market Data.

Кроме того, подешевели бумаги Qualcomm Inc. - на 5,5%, Super Micro Computer Inc. - на 8,7%, Intel Corp. - на 1,7%, Microsoft Corp. - на 0,5%, Advanced Micro Devices - на 0,6%, Texas Instruments - на 0,8%, Broadcom - на 3,7%, Salesforce Inc. - на 2,1%.

Между тем котировки акций Affirm Holdings Inc., владеющей сервисом онлайн-покупок в рассрочку, подскочили на 12,8% - до $33,7. Это лучший дневной прирост с декабря прошлого года. Аналитики Goldman Sachs присвоили бумагам компании рекомендацию "покупать" и целевую цену в $42.

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service в воскресенье объявила о продаже брокерского бизнеса в сфере фрахта Coyote Logistics за $1,025 млрд компании RXO Inc. Котировки акций RXO взлетели на 23%, бумаги UPS подорожали на 1,5%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 260,88 пункта (на 0,67%) и составил 39411,21 пункта. Лидерами подъема выступили акции Amgen , подорожавшие на 3,2%, а также Goldman Sachs Group и Chevron Corp. - на 2,6%.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизилось на 16,75 пункта (на 0,31%) и составило 5447,87 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 192,54 пункта (на 1,09%) и завершил сессию на отметке 17496,82 пункта.