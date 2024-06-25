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Цены на нефть стабильны утром во вторник после подъема накануне

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок стабильны утром во вторник после подъема накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 по Москве составляет $86,06 за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты повысились в цене на $0,77 (0,9%), до максимальных с 30 апреля $86,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также прибавили в цене $0,05 (0,06%), до $81,68. Накануне контракт подорожал на $0,9 (1,1%), до $81,63 за баррель.

Трейдеры следят за развитием событий на Ближнем Востоке.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в понедельник в Кнессете, заявил, что его страна по-прежнему "привержена израильскому предложению о прекращении огня, которое приветствовал президент США (Джо) Байден". Он вновь отметил, что Израиль "не закончит войну, пока не вернет всех заложников". "Мы не закончим войну, пока не уничтожим ХАМАС и не вернем жителей южных районов в их дома", - отметил Нетаньяху.

Рынок также сфокусирован на "инфляции и экономическом росте, с одной стороны, и американских выборах, с другой", приводит MarketWatch высказывание управляющего партнера Energy Outlook Advisors Анаса Альхаджи.

"Жаркое лето принесет много сюрпризов, что проявится в повышении цен на энергоносители во всем мире", - заявил он. Высокие цены на СПГ означают рост потребления угля, причем не только в Азии, но и в Европе, что будет "ударом по всем усилиям в области изменения климата", отметил Альхаджи.

Во многих странах мира произошло отключение электричества, и в августе ситуация только усугубится, пояснил он, добавив, что это приведет к внезапному увеличению объемов частной электрогенерации, что, в свою очередь, выльется во "внезапный рост спроса на нефтепродукты".

Между тем старший аналитик FxPro Алекс Купцикевич отмечает, что восстановление нефтяных котировок отчасти отражает апатию американских нефтедобытчиков.

Brent нефть
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