Мосбиржа запустит расчетные фьючерсы на индекс IPO и на ETF развивающихся рынков

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует в июле запустить торги расчетными фьючерсами на индекс IPO, сообщила управляющий директор по рынку деривативов биржи Мария Патрикеева.

"Планируем запустить в течение ближайшего месяца. Мы видим интерес участников именно к индексным инструментам, поэтому ожидаем высокого спроса на фьючерс на индекс IPO - индикатор цен акций компаний, недавно осуществивших первичное размещение", - сказала Патрикеева "Интерфаксу".

Она добавила, что в течение месяца биржа также собирается запустить расчетные фьючерсы на ETF, который повторяет динамику индекса MSCI Emerging Markets. "Ежегодно различные фонды инвестируют миллиарды долларов в развивающиеся рынки, которые дают повышенную доходность инвесторам. Мы считаем, что фьючерс на emerging markets будет позитивно воспринят рынком и пользоваться хорошим спросом, как и другие торгуемые на бирже фьючерсы на ETF, так как они дают возможность клиентам участвовать в движении цен всего мира без инфраструктурного риска", - отметила глава рынка деривативов биржи.

По ее словам, до конца года возможно и расширение линейки вечных фьючерсов. "В работе вечные фьючерсы на фондовые инструменты", - сказала Патрикеева.

Мосбиржа в апреле начала расчет и публикацию нового индикатора – индекса IPO. В его состав входят акции 17 компаний: "ВУШ Холдинг", "Генетико", CarMoney, "Софтлайн", "Группа Астра", Henderson, "Евротранс", ЮГК, Совкомбанк, "Мосгорломбард", "Делимобиль", "Диасофт", "АГ Кристалл", "Европлан", МФК "Займер", МТС-банк и IVA Technologies.

Сейчас на Мосбирже торгуются фьючерсы на ETF, которые инвестируют в акции из базы расчета индексов S&P 500, NASDAQ 100, DAX, Euro Stoxx 50, Hang Seng, Nikkei 225, Dow Jones и Russell 2000.

В настоящее время инвесторам доступны вечные фьючерсы на индекс МосБиржи, золото и валютные пары.