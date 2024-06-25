Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 10:43

Потенциал экспорта картофельных чипсов из РФ к 2030 году оценили в 100 тыс. т

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Расчетный потенциал экспорта картофельных чипсов и хлопьев из РФ к 2030 году оценивается в 100 тыс. тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

По итогам 2023 года РФ заняла 7 место среди экспортеров этой продукции.

Всего мировой экспорт в прошлом году составил 1,11 млн тонн на $3,59 млрд. В тройку лидеров по поставкам в натуральном выражении вошли Нидерланды, Бельгия и США. Всего на топ-10 стран пришлось 82,2% мирового экспорта картофельных чипсов.

Поставки российских чипсов растут и в этом году. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Агроэкспорта" со ссылкой на экспертные оценки, в январе-апреле 2024 года российский экспорт в натуральном выражении увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Основными покупателями стали Казахстан (36,5%), Белоруссия (32,7%) и Узбекистан (9,7%).

"Агроэкспорт" также сообщил, что в 2023 году мировое потребление картофельных чипсов составило 4,1 млн тонн на $49,69 млрд, что соответственно на 1,3% и на 8,3% больше, чем в 2022 году. В 2019-2023 годах мировой рынок этой продукции ежегодно рос в среднем на 1,6% по весу и на 6,5% - по стоимости

Картофельные чипсы являются самым популярным сегментом рынка снеков, отмечается в сообщении.

Агроэкспорт Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Финская Gasum с 26 июля не будет покупать или импортировать СПГ из РФ

Финская Gasum с 26 июля не будет покупать или импортировать СПГ из РФ

Home Credit вышла из капитала компании "Хоум кредит страхование"

Home Credit вышла из капитала компании "Хоум кредит страхование"

Акционеры "Юнипро" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год

Polymetal подал заявку на делистинг с Мосбиржи

Polymetal подал заявку на делистинг с Мосбиржи

Совладелец инвестгруппы "Русские фонды" Васильев отправлен под домашний арест

Нерезиденты предъявили к оферте 1,3% акций МТС, компания допускает повторные выкупы

Apple обвинили в нарушении закона о цифровых рынках ЕС

Apple обвинили в нарушении закона о цифровых рынках ЕС

ЕС освободил от санкций бриллианты, ограненные до запрета на камни российского происхождения

ЕС освободил от санкций бриллианты, ограненные до запрета на камни российского происхождения
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });