Потенциал экспорта картофельных чипсов из РФ к 2030 году оценили в 100 тыс. т

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Расчетный потенциал экспорта картофельных чипсов и хлопьев из РФ к 2030 году оценивается в 100 тыс. тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

По итогам 2023 года РФ заняла 7 место среди экспортеров этой продукции.

Всего мировой экспорт в прошлом году составил 1,11 млн тонн на $3,59 млрд. В тройку лидеров по поставкам в натуральном выражении вошли Нидерланды, Бельгия и США. Всего на топ-10 стран пришлось 82,2% мирового экспорта картофельных чипсов.

Поставки российских чипсов растут и в этом году. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Агроэкспорта" со ссылкой на экспертные оценки, в январе-апреле 2024 года российский экспорт в натуральном выражении увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Основными покупателями стали Казахстан (36,5%), Белоруссия (32,7%) и Узбекистан (9,7%).

"Агроэкспорт" также сообщил, что в 2023 году мировое потребление картофельных чипсов составило 4,1 млн тонн на $49,69 млрд, что соответственно на 1,3% и на 8,3% больше, чем в 2022 году. В 2019-2023 годах мировой рынок этой продукции ежегодно рос в среднем на 1,6% по весу и на 6,5% - по стоимости

Картофельные чипсы являются самым популярным сегментом рынка снеков, отмечается в сообщении.