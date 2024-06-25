ЦБ РФ склонен отклонить идею дезинтермедиации на финрынке

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Банк России считает реализацию прямого доступа к биржевым торгам для большого количества клиентов затруднительной, сейчас на российском рынке отсутствует необходимая для этого технологическая база, а выгоды не очевидны. Об этом говорится в консультативном докладе "Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке", опубликованном во вторник.

Как отмечает регулятор, в международной практике прямой доступ граждан к биржевым торгам без участия брокера не встречается. "Его ближайшие аналоги узкоспециализированы и нацелены на определенные категории инвесторов, а также требуют особого внимания с точки зрения рисков", - говорится в докладе.

Сохранение специализации представляется более предпочтительным направлением развития архитектуры российского фондового рынка, в том числе в условиях внешней неопределенности, полагает ЦБ.

Текущее регулирование уже содержит ограничения для брокеров в части интернализации, напоминает Банк России. В частности, предусмотрено, что для того, чтобы исполнить поручение клиента путем совершения с ним сделки, брокер должен провести зеркальную сделку на бирже.

Вместе с тем ЦБ добавляет, что в случае усиления рисков размытия ликвидности для ряда финансовых инструментов и сделок потребуется проработать регуляторные меры, снижающие риск фрагментации ликвидности, например, установление лимитов на объемы внебиржевых операций, совершаемых брокерами с применением интернализации и кросс-агентирования.