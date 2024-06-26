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Фондовые индексы США завершили вторые торги без единой динамики

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили вторые торги подряд без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average снизился на максимальную величину в текущем месяце, потеряв 0,8%.

Подъему S&P 500 и Nasdaq способствовал рост котировок акций Nvidia Corp. Они повысились на 6,8% после падения почти на 13% за три предыдущих сессии.

Также подорожали бумаги других представителей полупроводниковой отрасли, в том числе Qualcomm Inc. - на 0,7%, Super Micro Computer Inc. - на 2%, Intel Corp. - на 0,6%.

Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. завершил второй финансовый квартал (март-май) с чистой прибылью, что стало неожиданностью для аналитиков. Цена акций компании взлетела на 8,7%, став лидером роста среди компонентов S&P 500.

На этой новости существенно поднялись бумаги других представителей отрасли - Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean Cruises. Они добавили 5,1% и 4% соответственно.

Котировки акций Microsoft Corp. увеличились на 0,7% несмотря на то, что Европейская комиссия обвинила компанию в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза из-за привязки приложения для обмена сообщениями и видеоконференций Teams к популярным программам из пакетов Office 365 и Microsoft 365 для бизнеса.

Бумаги Tesla ушли вверх на 2,6%, хотя компания объявила об отзыве более 23 тыс. электропикапов Cybertruck.

В то же время цена акций Ford Motor опустилась на 1,1% после того, как автопроизводитель сообщил об отзыве свыше 550 тыс. пикапов в США. Кампания затрагивает различные версии F-150 начиная с модельного ряда 2014 года.

Котировки бумаг SolarEdge Technologies, выпускающей оборудование для производства солнечной энергии, рухнули более чем на 20%. Компания сообщила, что не сможет вернуть более $11 млн, которые ей должна PM&M Electric, поскольку та обратилась в суд по банкротствам и планирует провести ликвидацию.

Акции Paramount Global подешевели на 1,8%. Компания объявила о повышении с 20 августа стоимости подписки на стриминговый сервис Paramount+ для всех новых пользователей на $2 - до $7,99 в месяц. Также будут повышены цены для некоторых других категорий подписчиков.

Индекс потребительского доверия в США в июне составил 100,4 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В мае, согласно пересмотренным данным, значение индикатора составило 101,3 пункта, а не 102 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение до 100 пунктов в этом месяце, по данным Trading Economics.

Значение Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшилось на 299,05 пункта (0,76%) и составило 39112,16 пункта. Лидерами снижения выступили акции Home Depot Inc., подешевевшие на 3,6%, Dow Inc. - на 2,7% и Nike Inc. - на 2,5%.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 21,43 пункта (0,39%) и составило 5469,3 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 220,84 пункта (1,26%) и завершил сессию на отметке 17717,65 пункта.

Dow Jones Industrial Average Nasdaq Composite Standard Poors 500 SP 500
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