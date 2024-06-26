Товарооборот РФ, не считая стран ЕАЭС, за январь-май составил 21,7 трлн руб.

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Внешнеторговый оборот РФ за январь-май 2024 года, без учета стран ЕАЭС, составил 21, 7 трлн рублей, в том числе экспорт - 13,3 трлн руб., импорт около - 8,4 трлн руб., заявил глава ФТС Валерий Пикалев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Показатели внешнеторгового оборота в текущем году в целом сопоставимы с аналогичным периодом прошлого года. Товарооборот, не включая страны ЕАЭС, на 1 июня 2024 года составил 21,708 трлн рублей. Из них по экспорту - 13,336 трлн руб., по импорту - 8,373 трлн руб.", - сказал он.

Глава ФТС также сообщил, что в структуре поступления таможенных платежей в 2024 году (за январь - май - ИФ) на импорт приходится 2,066 трлн руб., а на экспорт - 467 млрд руб.. "По импорту мы перечислили на 2,5% больше прогнозного задания. По экспорту сумма доходов меньше прогнозной, и основные причины здесь - завершение налогового маневра и связанное с ним обнуление ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты", - отметил глава ФТС.