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Банк "Санкт-Петербург" создал лизинговую "дочку"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" (БСПБ) создал дочернюю компанию для предоставления лизинговых услуг.

ООО "БСПБ.Лизинг" зарегистрировано 26 июня 2024, следует из материалов ЕГРЮЛ. Уставный капитал общества составляет 5,5 млн рублей. Банку "Санкт-Петербург" принадлежат 100% новой компании.

Основной вид деятельности общества - деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу).

Кредитная организация уже оказывает услуги лизинга. Партнерами БСПБ, согласно его сайту, являются АО "Северная Венеция", ООО "Северная Венеция Лизинг" и ООО "Лизинговая Компания "Санкт-Петербург".

Как сообщалось, в мае 2024 года банк "Санкт-Петербург" создал дочернюю компанию для предоставления факторинговых услуг - ООО "БСПБ.Факторинг". Согласно сайту кредитной организации, в настоящее время по данному направлению банк также продолжает сотрудничество с ООО "Первое факторинговое агентство" и ООО "Факторинговая компания "Санкт-Петербург".

Основными акционерами банка "Санкт-Петербург", согласно последним раскрытым данным (на 2021 год), являлись его топ-менеджеры, в том числе председатель правления Александр Савельев (напрямую владел 26,82% голосов). Европейскому банку реконструкции и развития принадлежало 5,08% голосующих акций, группе East Capital - 3,84%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам первого квартала 2024 года занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Банк "Санкт-Петербург" БСПБ ООО "БСПБ.Лизинг"
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