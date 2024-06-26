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В ЦБ заявили, что подадут иски из-за заморозки международных резервов, "когда созреют условия"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Банк России подаст иски в связи с заморозкой международных резервов, когда сформируются условия для этого, сообщил "Интерфаксу" статс-секретарь - зампред ЦБ Алексей Гузнов.

"Когда созреют условия", - сказал Гузнов.

Год назад он заявил, что ЦБ не отказался от идеи подачи исков в связи с заморозкой международных резервов РФ, ведет подготовительную работу по их возврату. "Речь идет не об иске, а об исках, вероятно - с учетом того, что это разные юрисдикции. И эта тематика действительно изучается", - сообщил он в мае 2023 года.

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа к порядка $300 млрд резервов. О подготовке исков в связи с этим председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила весной 2022 года.

Международные резервы РФ на 14 июня 2024 года достигли $596,2 млрд.

Алексей Гузнов Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
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