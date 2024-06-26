Росстат оценил рост добычи природного газа в РФ в холодном мае в 9%

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в РФ в мае 2024 года составила 53,1 млрд куб. м, что на 9% больше, чем за май 2023 года (48,5 млрд куб. м).

Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых Росстатом данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного") - 44 млрд куб. м - и газа нефтяного попутного ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 9,1 млрд куб. м.

Температурный фон, влияющий на потребление газа в энергетике, в отчетном месяце мог оказать заметную поддержку потреблению. По данным "Системного оператора ЕЭС России", в мае 2024 года температура воздуха по стране была на два градуса Цельсия ниже как климатической нормы, так и прошлогодней. Холодная погода привела к тому, что в некоторых регионах продлили, а в некоторых возобновили отопительный сезон.

Тем не менее, выработка ТЭЦ в мае сократилась на 1,9% на фоне 19%-ного роста выработки гидроэлектростанций. Выпуск такой газоёмкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений) в мае вырос на 9%. На внешних рынках росли поставки "Газпрома" (MOEX: GAZP) в Китай и Узбекистан.

Суммарно добыча газа за 5 месяцев 2024 года, по данным Росстата, составила 299,3 млрд куб. м (годом раньше было 277,1 млрд куб. м).

Согласно среднесрочному макропрогнозу, добыча газа в России в 2024 году ожидается на уровне 666,7 млрд куб. м. При этом по итогам первых пяти месяцев она превзошла прогнозный трек более чем на 10 млрд куб. м.

В 2021 году в России было добыто 763 млрд куб. м газа, в 2022-м - 676 млрд куб. м, в 2023-м - 638 млрд куб. м.

Производство газа в РФ в 2022 и 2023 годах значительно снизилось из-за сокращения потоков в западном направлении. С другой стороны - растет потребление внутри страны, а также поставки в Азию.