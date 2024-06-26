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Производство стабильного газового конденсата в РФ в мае выросло на 3,5%

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Производство стабильного газового конденсата в России в мае 2024 года составило 2,5 млн т, что на 3,5% больше, чем в мае 2023 года, сообщил Росстат.

Производство конденсата перешло к увеличению после трех месяцев снижения и благодаря майскому росту компенсировало снижение февраля-апреля.

За пять месяцев текущего года производство стабильного конденсата достигло 12,5 млн тонн, что на 0,1% выше, чем за январь-май 2023 года.

Как сообщалось, по итогам 2023 года производство стабильного газоконденсата выросло на 8,5% к 2022 году и составило 30,1 млн т. Причиной такой динамики стало прежде всего привлечение мобильных мощностей по деэтанизации конденсата на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту, обеспечившее рост объемов переработки (очистки и стабилизации) нестабильного газового конденсата и нефти на мощностях ООО "Газпром переработка" и газодобывающих дочерних обществ "Газпрома".

Газовый конденсат является сопутствующим продуктом добычи природного газа на газоконденсатных месторождениях. Добытый из скважин нестабильный газовый конденсат после очистки от примесей и дегазации становится стабильным - пригодным к транспортировке для дальнейшей переработки. Основными производителями стабильного конденсата являются "Газпром", "НОВАТЭК", "Роснефть", "Сахалинская Энергия", "Газпром нефть".

Росстат
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