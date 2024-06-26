Минсельхоз отметил снижение отпускных цен на курятину и яйца

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Отпускные цены на птицеводческую продукцию в РФ снижаются.

Как сообщает Минсельхоз, яйца первой и второй категорий за неделю подешевели на 1% и на 1,9%, за месяц - на 5,4% и 7,8% соответственно. Снижается и стоимость мяса кур - на 0,1% за неделю.

"Среди мясной продукции аналогичный тренд на парную свинину - она потеряла в стоимости 3,9% за месяц, в том числе 2,4% только за прошлую неделю", - говорится в сообщении.

Как подчеркивает ведомство, по основным категориям социально значимой продукции рост цен производителей за последний год не превышает уровень инфляции, а стоимость некоторых товаров сейчас даже ниже, чем была год назад. В частности, за двенадцать месяцев подешевели лук (-36,4%), свекла (-5,5%), капуста (-3,9%), гречневая крупа (-13%).

За последний месяц также сократились цены на томаты и огурцы - на 22,7% и 4,2% соответственно. В ближайшее время с поступлением овощей открытого грунта и картофеля нового урожая ожидается традиционное снижение стоимости и этой продукции, говорится в сообщении.

Ситуацию на рынке сахара прокомментировал председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин - по его словам, динамика цен имеет ярко выраженный сезонный характер. Текущие оптовые цены производителей на внутреннем рынке соответствуют уровню прошлого года и находятся ниже расчетных значений, учитывающих затраты на хранение и финансирование, а также инфляцию.

При этом Бодин отметил, что в период хранения и реализации сахара до начала нового производственного сезона себестоимость увеличивается из-за затрат на хранение и финансирование, которые с учетом текущих ставок привлечения коммерческих кредитов оцениваются в 900-1100 рублей за тонну с НДС в месяц.

Как сообщалось, ценовая ситуация на продрынке была обсуждена в среду на заседании оперштаба Минсельхоза под председательством министра сельского хозяйства Оксаны Лут. На нем было отмечено, что текущая динамика по большинству видов товаров соответствует сезонным трендам.

Вместе с тем Лут призвала регионы при необходимости заключать соглашения с сельхозпроизводителями и торговыми сетями для фиксации наценки на продовольственные товары. Это позволит сохранить их стоимость на доступном для потребителей уровне, считают в Минсельхозе.