Производство СПГ в РФ в мае выросло на 2,9% до 3 млн т
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в мае 2024 года выросло по сравнению с прошлогодним показателем на 2,9% до 3,0 млн тонн, сообщил Росстат. Статистическое ведомство округляет данные до одного знака после запятой.
За пять месяцев 2024 года производство СПГ составило 14,8 млн тонн, что на 4,5% больше, чем годом ранее.
Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".
Согласно среднесрочному макропрогнозу, в 2024 году в РФ ожидается выпуск 38 млн тонн СПГ.
Данные о производстве СПГ за последние пять лет, в млн тонн:
|месяц\год
|2024
|2023
|2022
|2021
|2020
|1
|3,1
|2,7
|3,0
|2,8
|2,8
|2
|2,9
|2,7
|2,6
|2,6
|2,7
|3
|3,0
|3,1
|3,3
|2,4
|2,8
|4
|2,9
|2,8
|2,8
|2,6
|2,6
|5
|3,0
|2,9
|2,8
|2,7
|2,5
|6
|2,3
|2,5
|2,5
|2,0
|7
|2,2
|2,4
|1,9
|2,2
|8
|2,2
|2,5
|1,5
|2,4
|9
|2,7
|2,6
|2,5
|2,5
|10
|3,0
|3,0
|2,8
|2,4
|11
|3,0
|2,9
|2,8
|2,7
|12
|3,2
|3,1
|3,0
|2,9
|ВСЕГО
|14,8
|32,9
|33,7
|30,1
|30,5