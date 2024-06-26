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Производство СПГ в РФ в мае выросло на 2,9% до 3 млн т

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в мае 2024 года выросло по сравнению с прошлогодним показателем на 2,9% до 3,0 млн тонн, сообщил Росстат. Статистическое ведомство округляет данные до одного знака после запятой.

За пять месяцев 2024 года производство СПГ составило 14,8 млн тонн, что на 4,5% больше, чем годом ранее.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Согласно среднесрочному макропрогнозу, в 2024 году в РФ ожидается выпуск 38 млн тонн СПГ.

Данные о производстве СПГ за последние пять лет, в млн тонн:

месяц\год 2024 2023 2022 2021 2020
1 3,1 2,7 3,0 2,8 2,8
2 2,9 2,7 2,6 2,6 2,7
3 3,0 3,1 3,3 2,4 2,8
4 2,9 2,8 2,8 2,6 2,6
5 3,0 2,9 2,8 2,7 2,5
6 2,3 2,5 2,5 2,0
7 2,2 2,4 1,9 2,2
8 2,2 2,5 1,5 2,4
9 2,7 2,6 2,5 2,5
10 3,0 3,0 2,8 2,4
11 3,0 2,9 2,8 2,7
12 3,2 3,1 3,0 2,9
ВСЕГО 14,8 32,9 33,7 30,1 30,5
Росстат
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