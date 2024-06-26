Производство СПГ в РФ в мае выросло на 2,9% до 3 млн т

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в мае 2024 года выросло по сравнению с прошлогодним показателем на 2,9% до 3,0 млн тонн, сообщил Росстат. Статистическое ведомство округляет данные до одного знака после запятой.

За пять месяцев 2024 года производство СПГ составило 14,8 млн тонн, что на 4,5% больше, чем годом ранее.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Согласно среднесрочному макропрогнозу, в 2024 году в РФ ожидается выпуск 38 млн тонн СПГ.

Данные о производстве СПГ за последние пять лет, в млн тонн: