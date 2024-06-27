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Micron вернулась к прибыли в III финквартале

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов памяти Micron Technology зафиксировал чистую прибыль в третьем квартале 2024 финансового года и резко увеличил выручку.

При этом акции компании упали, поскольку выручка оказалась лишь немногим выше прогнозов рынка, и прогноз на текущий квартал в целом совпал с ожиданиями аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 мая, составила $332 млн, или $0,3 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $1,9 млрд, или $1,73 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 62 цента на акцию. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали 48 центов на бумагу.

Квартальная выручка Micron подскочила до $6,81 млрд с $3,75 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $6,67 млрд.

Micron является одним из мировых лидеров на рынке чипов памяти DRAM, используемых в персональных компьютерах и серверах, а также в сегменте флэш-памяти для смартфонов. В этом сегменте выручка повысилась на 13% относительно предыдущего квартала и составила $4,7 млрд. В сегменте чипов памяти NAND выручка подскочила на 32% ко второму финкварталу и достигла $2,1 млрд.

"Мы полагаем, что в 2025 финансовом году ситуация будет благоприятной для нас за счет растущего спроса на компьютеры и смартфоны, поддерживающие технологии искусственного интеллекта, и мы получим рекордную выручку и существенно повысим рентабельность", - заявил гендиректор Micron Санджай Мехротра.

Согласно прогнозу Micron, в текущем квартале ее выручка составит около $7,6 млрд, скорректированный убыток - $1,08 на акцию. Рынок ждет эти показатели на уровне $7,59 млрд и $1,02 на акцию соответственно.

Акции Micron упали на 8% в ходе дополнительных торгов в среду. С начала текущего года капитализация компании подскочила на 67%, до $157,6 млрд.

Micron
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