Шведский ЦБ сохранил ставку на уровне 3,75% и ожидает 2-3 снижения во II полугодии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Центральный банк Швеции (Riksbank) по итогам заседания в четверг сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,75% годовых.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков, прошенных Trading Economics.

В мае регулятор снизил ставку впервые за восемь лет.

Riksbank отметил приближение инфляции к целевым 2% и стабилизацию долгосрочных инфляционных ожиданий, а также умеренное повышение зарплат.

Руководство ЦБ планирует в случае сохранения текущей траектории инфляции снизить ставку два или три раза во втором полугодии.