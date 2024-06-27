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Игры БРИКС в Казани обошлись в 1,2 млрд рублей

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Бюджет Игр БРИКС в Казани составил 1,2 млрд рублей, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Бюджет был небольшим с точки зрения других больших мероприятий. (...) Это порядка 1 млрд 200 млн рублей", - сказал Леонов на пресс-конференции в четверг.

По информации министра, около 1 млрд рублей были выделены из федерального бюджета, остальные порядка 200 млн рублей - средства Татарстана. Леонов уточнил, что в эту сумму не вошли расходы, связанные с ремонтом спортобъектов, улично-дорожной сетью и т.п.

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"Нам сильно помогли наши партнеры (...) Я считаю, что мы за эти деньги сделали очень достойный продукт", - добавил министр.

Игры БРИКС проходили с 12 по 24 июня.

Леонов сообщил, что на игры в Казань приехали 5640 участников - представители 82 стран. Медали завоевали спортсмены 38 стран.

БРИКС Казань Татарстан
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