ГК "Русагро" сменила депозитария программы GDR

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Компания Ros Agro Plc (головная структура ГК "Русагро") сменила депозитария, который управляет программой GDR.

"Действующий депозитарий программы - The Bank of New York Mellon перестанет быть держателем программы GDR. Компания назначила RCS Trust and Corporate Services Ltd. в качестве депозитария-преемника для бумаг, размещенных по правилам Regulation S, ISIN US7496552057, и RCS Stock Transfer Inc. в качестве депозитария-преемника для бумаг, размещенных по правилам Rule 144A, ISIN US7496551067. Назначение вступит в силу с 30 июля 2024 года", - говорится в сообщении группы.

Держатели GDR компании не обязаны совершать какие-либо действия в связи со сменой депозитария.

Как сообщалось, Ros Agro направила заявку в финансовый регулятор Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) об отмене листинга GDR в официальном списке Лондонской фондовой биржи. Программа GDR сохраняется и будет действовать далее.

"Русагро" является одним из ведущих агрохолдингов РФ. Занимает первое место в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе - в производстве сахара и промышленных жиров, третье - свинины.

В 2023 году компания произвела 928 тыс. тонн сахара, что на 20% (на 157 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тыс. тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1% (на 2 тыс. тонн).

Выручка ГК в 2023 году выросла на 15%, до 277,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 26%, до 56,56 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в 7 раз, до 48,7 млрд рублей.

Активы компании расположены в 15 регионах РФ, в том числе в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Оренбургской областях, Приморском крае и др. Земельный банк составляет 685 тыс. га.