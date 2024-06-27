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РФ запретила закупки иностранных свинцовых аккумуляторов для госнужд

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ ввело запрет на госзакупки произведенных за рубежом свинцовых аккумуляторов для запуска поршневых двигателей. Соответствующие изменения в 616-е и 617-е постановления (регулируют закупку государственными и муниципальными органами промышленных товаров иностранного производства) утверждены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ограничение не затронет продукцию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Предполагается, что с вступлением в силу ограничений, производители российских свинцовых аккумуляторов для запуска поршневых двигателей, используемых в транспортном машиностроении, производстве генераторов, насосов и других видов техники, получат гарантированный спрос на свою продукцию при закупках государственными и муниципальными органами.

Решение принято в связи с ростом объемов производства свинцовых аккумуляторов в России, что позволяет полностью обеспечить осуществление закупок такой продукции для государственных и муниципальных нужд, отмечается в материалах к подписанному постановлению.

РФ ЕАЭС
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