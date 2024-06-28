Фондовые индексы Европы снижаются третий день подряд за исключением германского DAX

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились по итогам третьей сессии подряд, исключением стал только германский рынок.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,43% и завершил день на отметке 512,59 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,55%, французский CAC 40 - на 1%, итальянский FTSE MIB - на 1,1%, испанский IBEX 35 - на 0,7%. В то же время германский DAX вырос на 0,3%.

По данным Европейской комиссии, сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в июне опустился до 95,9 пункта. Майское значение было пересмотрено до 96,1 пункта с 96 пунктов.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем показателя до 96,2 пункта с ранее объявленного майского уровня.

Индекс делового доверия к экономике Италии в июне снизился до 86,8 пункта (минимум за 43 месяца) по сравнению с 88,2 пункта месяцем ранее, согласно официальным данным. Аналитики предполагали подъем до 88,7 пункта.

Цены производителей в стране в мае упали на 3,5% в годовом выражении (самое незначительное сокращение с апреля 2023 года) после спада на 5,9% в апреле. В помесячном сравнении цены выросли на 0,3% после дефляции в 0,9% месяцем ранее.

Центральный банк Швеции по итогам заседания в четверг сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,75% годовых. Решение совпало с ожиданиями аналитиков. При этом руководство ЦБ заявило, что планирует в случае сохранения текущей траектории инфляции снизить ставку два или три раза во втором полугодии.

Котировки акций шведской Hennes & Mauritz Group рухнули на 13%. Владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды в марте-мае увеличил чистую прибыль в 1,5 раза, но этого оказалось недостаточно, чтобы оправдать ожидания экспертов. Кроме того, H&M дал слабый прогноз продаж на июнь, отметив влияние погодных условий.

Французский сектор производителей товаров класса "люкс" также просел на опасениях ослабления аппетита китайских потребителей. Цена бумаг LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton опустилась на 1,6%, Hermes International - на 1,3%, L'Oreal - на 3,4%, Pernod Ricard - на 2,2%, EssilorLuxottica - на 1,7%.

Исключением выступили акции Kering (владельца модных домов Gucci и Yves Saint Laurent), которые подорожали на 4,7% (до 341,75 евро) и стали лидером подъема во Франции. Аналитики Bank of America улучшили рекомендацию для них сразу на две ступени - до "покупать" с "ниже рынка", а также повысили прогнозную котировку до 450 евро с 350 евро.

Капитализация британской фармацевтической компании GSK сократилась за день на 4,6%. Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовал ограничить использование вакцин от респираторно-синцитиального вируса, на рынке которых GSK является лидером.

Цена акций итальянского автопроизводителя Stellantis снизилась на 4,1% (до 18,54 евро) после того, как аналитики HSBC опустили оценку их справедливой стоимости до 22 евро с 23,5 евро.

Правительство Ирландии продало акции AIB Group почти на 600 млн евро, снизив свою долю до 25,5%. Бумаги банка подешевели на 1,8% в Дублине и на 2,4% в Лондоне.

В то же время цена акций Watches of Switzerland Group Ltd подскочила на 6%. Крупнейший часовой ритейлер Великобритании отчитался о 40%-ном снижении доналоговой прибыли по итогам фингода, но его выручка без учета колебаний валютных курсов повысилась на 2%.

Котировки бумаг британского производителя упаковочных материалов DS Smith взлетели на 15,7%. Бразильская Suzano в четверг отказалась от намерений купить американскую International Paper Co., которая, в свою очередь, в апреле объявила о покупке DS Smith за 5,8 млрд фунтов стерлингов.