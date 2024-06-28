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"Почта России" увеличит уставный капитал на 65 млрд руб., разместив 65 млн акций в пользу РФ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - АО "Почта России" проведет допэмиссию 65 млн обыкновенных акций, соответствующее решение принял единственный акционер компании (РФ в лице Росимущества).

Акции будут размещены по цене 1 тыс. рублей за бумагу в пользу государства. Акции будут оплачены денежными средствами, движимыми и недвижимыми вещами, ценными бумагами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.

В 2021 году "Почта России" объявила о выпуске 200 млн новых акций в пользу государства по цене 1 тыс. рублей, по итогам размещения которых в несколько этапов уставный капитал АО должен был увеличиться до 215 млрд рублей. На данный момент, согласно ЕГРЮЛ, этот процесс еще окончательно не завершен: в реестре указан уставный капитал компании в размере 15,75 млрд рублей.

"Почта России" – российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУПа 1 октября 2019 года. Единственным акционером АО "Почта России" является РФ в лице Росимущества.

Почта России
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