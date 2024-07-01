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Европейские рынки акций снизились, кроме германского

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали большой объем статданных, традиционно публикуемых в конце месяца.

Рынок с волнением ждет парламентских выборов во Франции в эти выходные.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 понизился на 0,23%, до 511,42 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,19%, французский CAC 40 - на 0,68%, итальянский FTSE MIB - на 0,1%, испанский IBEX 35 - на 0,07%. В то же время германский DAX вырос на 0,14%.

Как стало известно в пятницу, оценка роста экономики Великобритании в первом квартале 2024 года улучшена до 0,7% в поквартальном выражении с ранее указанных 0,6%. Динамика стала лучшей с четвертого квартала 2021 года.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июне увеличились на 2,5% в годовом выражении, согласно предварительным данным. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с маем, когда цены выросли на 2,6%, и совпала с консенсус-прогнозом аналитиков.

Тем временем потребительские расходы во Франции в мае подскочили на 1,5% относительно предыдущего месяца, рекордными темпами с января 2023 года. Эксперты ожидали повышения показателя всего на 0,2%.

Уровень безработицы в Германии в июне повысился до 6%, обновив максимум с мая 2021 года, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ. До этого безработица в стране держалась на уровне 5,9% шесть месяцев подряд. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение прежнего уровня безработицы.

В Испании инфляция в июне замедлилась до 3,5% с 3,8%, в Италии - ускорилась до 0,9% с 0,8%.

Цена акций германской ИТ-компании Atos упала на 15% на новости, что акционер Onepoint планирует выйти из капитала компании.

Капитализация французского конгломерата Lagardere снизилась на 1,7%. Компания сообщила о возвращении Арно Лагардера на пост главного исполнительного директора.

Котировки бумаг британского ритейлера спортивных товаров JD Sports понизились на 5,4% после слабого прогноза Nike. На товары Nike в текущем году приходится около половины продаж JD Sports.

Между тем скандинавская авиакомпания SAS нарастила рыночную стоимость на 1,4% после новостей об одобрении Европейской комиссией планов датских и шведских властей о предоставлении SAS помощи в размере до 1,3 млрд евро, которая позволит ей восстановить "долгосрочную жизнеспособность".

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