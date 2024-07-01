Японский J.Front Retailing увеличил квартальную чистую прибыль на 77%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Японский владелец сети универмагов J.Front Retailing в первом финансовом квартале (март-май 2024 года) увеличил чистую прибыль и выручку, в том числе благодаря повышению спроса со стороны иностранных туристов.

Как сказано в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в отчетный период выросла на 77% - до 11,32 млрд иен ($70,4 млн). Выручка повысилась на 14% и достигла 299,71 млрд иен.

J.Front Retailing улучшила прогноз чистой прибыли на этот фингод до 26,5 млрд иен с ранее ожидавшихся 23,5 млрд иен.

Число визитов иностранцев в Японию в мае выросло на 60% - до 3 млн, по данным национальной туристической организации.

Котировки акций J.Front Retailing за торги понедельника подскочили на 14,7%. Рыночная стоимость компании за последние три месяца выросли на 16,9% (до 439,3 млрд иен), в то время как фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,4%.