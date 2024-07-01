Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник растет на фоне благоприятной внешней нефтяной конъюнктуры (сентябрьская Brent торгуется у $85,7 за баррель) и смешанных сигналов с мировых фондовых площадок. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%, лидируют в росте акции "НОВАТЭКа".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3164,79 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1162,7 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июня, составляет 85,748 руб. (+0,784 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,6%), АФК "Система" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,8% "префы"), "Северстали" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), ВТБ (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), "Московской биржи" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "ТКС Холдинг" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, в наступившем июле пройдут отсечки реестров таких тяжеловесных бумаг, как "Роснефть", Сбер, "Сургутнефтегаз", "Ростелеком", МТС. Совокупно дивидендные "гэпы" могут дать негативный вклад в индекс МосБиржи в размере около 2,5%.

"Не уверены, что это хоть частично будет компенсировано преддивидендным ростом бумаг. Наоборот, видя, что многие акции ранее проваливались намного больше размера дивидендов, значительная часть инвесторов будет выходить из акций заблаговременно, за 3-5 дней до отсечки реестра", - считает эксперт.

"Мы считаем такую стратегию правильной. Быть может, стоит задуматься о получении дивидендов лишь по "префам" "Сургутнефтегаза" и по Сберу. Но окончательное решение стоит принимать ближе к отсечкам, в зависимости от состояния рынка. Пока же рынок успокоился. Волатильность затихает, и появились намеки, что индекс МосБиржи хочет лечь в боковик около отметки 3150 пунктов", - полагает Антонов.

Нефть Brent в понедельник растет, сентябрьские фьючерсы проторговывают район $85,5 за баррель. По нефти продолжает вырисовываться "расходящийся треугольник", который в большинстве случаев пробивается вниз. При этом жаркая погода в Европе и сезон отпусков повышают спрос на углеводороды, что делает фундаментально интересным покупку нефтяных фьючерсов, считает представитель "Алор брокера".

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, основным событием недели на глобальных рынках станет июньский отчет Минтруда США о занятости в стране, который будет опубликован в пятницу. Ожидается, что он покажет 188 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, при этом безработица останется на уровне 4%. Эти данные будут тщательно анализироваться на предмет признаков охлаждения рынка труда, особенно в контексте недавнего снижения инфляции.

Российский рынок акций пытается стабилизироваться после падения и демонстрирует попытки к восстановлению. Индекс МосБиржи завершил июнь с небольшими потерями около 1%. Июль, вероятно, также будет достаточно волатильным, предстоящие дивидендные "гэпы" крупных компаний могут временно снизить индекс МосБиржи на 80 пунктов (около 2,5%). Для уверенного роста необходимы ослабление рубля и намеки на снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Потенциал роста индекса МосБиржи ограничен, перед выплатой дивидендов Сбербанка индикатор, возможно, попытается пробить снизу вверх 200-дневную скользящую и протестировать уровень 3250 пунктов, считает Кабаков.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $85,65 за баррель (+0,8% и +0,3% в пятницу), августовская цена WTI - $82,2 за баррель (+0,8% и -0,2% в пятницу).

В июне Brent подорожала на 1,2%, WTI - на 5,9%.

В Атлантике начался сезон ураганов, и трейдеры следят за тем, как они могут отразиться на торговле нефтью в США.