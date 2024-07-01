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"Полюс" продал месторождение Дегдекан с запасами 38 т золота алмазодобытчику "АЛРОСА"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Полюс" продал золоторудное месторождение Дегдеканское рудное поле в Магаданской области алмазодобытчику "АЛРОСА".

Как сообщили компании, "Полюс Красноярск" закрыл сделку по продаже 100% "Магаданского геологоразведочного предприятия", владеющего лицензией на Дегдекан, входящей в группу "АЛРОСА" компании "Алмазы Анабара".

В 2015 году Госкомиссия по запасам утвердила балансовые запасы Дегдекана в размере 38,3 тонны золота по категории С1+С2 со средним содержанием 2,2 г/т (не включая забалансовые).

Полюс Магаданское геологоразведочное предприятие Дегдекан Алмазы Анабара АЛРОСА
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