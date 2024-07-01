Суточная добыча нефти в Венесуэле достигла 1 млн баррелей в сутки

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Суточный уровень добычи нефти в Венесуэле достиг 1 млн баррелей, сообщила национальная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) со ссылкой на президента республики Николаса Мадуро.

"Президент признал огромную работу, проделанную рабочими по позиционированию нефтяной отрасли как одной из самых производительных на венесуэльском западе, и напомнил, что PDVSA достигла цели в миллион баррелей добычи нефти отличного качества, соответствующей параметрам американских НПЗ", - говорится в сообщении о посещении президентом объектов Petrobosca - совместного предприятия PDVSA и американской Chevron.

Совместное предприятие занимается разработкой месторождения Боскан в штате Сулия.

"Президент заверил, что Petroboscan представляет собой успешную модель совместного инвестиционного партнерства, и что ко второму полугодию ожидается ускоренный и устойчивый рост добычи на месторождении с 83 тысяч баррелей до 96 тысяч баррелей", - отмечает PDVSA.

Со ссылкой на министра нефти Педро Теллечеа сообщается, что недавно в рамках сотрудничества с Chevron в США было отправлено 100-е судно с нефтью.

По данным ОПЕК, в мае Венесуэла добывала 822 тысячи б/с, в апреле - 825 тысяч б/с, в марте - 822 тысячи б/с, в феврале - 824 тысячи б/с. В феврале PDVSA сообщила, что превышен порог добычи 900 тысяч.

В ноябре 2022 года США ослабили санкции против Венесуэлы. Тогда американский Минфин разрешил компании Chevron Corp. в ограниченном объеме возобновить производство в республике для последующей транспортировки сырья в США (поставки в любые другие страны лицензия не разрешает - ИФ), а также проводить любое связанное с этим техническое обслуживание и ремонт на активах СП. Позже - в октябре 2023 года - власти США на шесть месяцев сняли ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом после заключения правительством страны соглашения с оппозицией, подготавливающего почву для проведения новых президентских выборов.

В октябре 2023 года Минэнерго США представило прогноз, предполагающий, что потенциал наращивания добычи нефти в Венесуэле на горизонте до конца 2024 года ограничен примерно 200 тысяч баррелей в сутки (относительно показателей сентября 2023 года - 735 тысяч б/с - ИФ), поскольку отрасль за время американских санкций столкнулась с недоинвестированием и снижением качества техобслуживания.

В апреле 2024 года Вашингтон решил вернуть санкции против Венесуэлы, касающиеся в том числе экспорта нефти, поскольку Мадуро и его представители "не полностью выполнили обязательства, взятые в рамках соглашения о дорожной карте выборов". При этом отзыв генлицензии 44A не влияет на ранее выданную лицензию Chevron (под номером 41), что позволяет компании продолжать деятельность в республике.