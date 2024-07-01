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"Национальная товарная биржа" не будет платить дивиденды за 2023 г

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - АО "Национальная товарная биржа" (НТБ, входит в группу "Московской биржи") не будет платить дивиденды по итогам 2023 года, сказано в материалах НТБ по итогам годового собрания акционеров. Отчет о голосовании на нем размещен на сайте биржи.

"Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года, в размере 29 672 329,47 рубля не распределять, дивиденды по результатам 2023 отчетного года не выплачивать", - сказано в отчете.

По итогам 2022 года дивиденды также не выплачивались. Чистая прибыль НТБ тогда составила 171 158 258,56 рубля.

Акционеры избрали наблюдательный совет биржи и ревизионную комиссию.

Также они решили выплатить членам наблюдательного совета, избранным на годовом собрании акционеров в июне 2023 года, вознаграждение в сумме 2,65 млн рублей. По итогам 2022 года сумма вознаграждения была в два раза больше - 5,3 млн рублей.

Уставный капитал НТБ составляет 3,15 млн рублей.

НТБ является уполномоченной биржей Минсельхоза, принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна. Биржа также организует торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром и другими товарами, рассчитывает индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром.

При организации биржевых торгов используется инфраструктура "Московской биржи".

Минсельхоз НТБ Мосбиржа
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