Операционная "дочка" Fix Price в 2023 г. нарастила выручку по РСБУ на 3,3%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Бэст Прайс", основная операционная "дочка" Fix Price в РФ, по итогам 2023 года увеличила выручку по РСБУ на 3,3%, до 281 млрд рублей, говорится в бухотчетности компании.

Результаты по МСФО Fix Price планирует опубликовать 28 февраля.

Валовая прибыль юрлица увеличилась на 4,1%, до 94,3 млрд рублей. Прибыль от продаж, в свою очередь, сократилась на 8,3%, до 35,9 млрд рублей.

Чистая прибыль по итогам года составила 21,9 млрд рублей, показав рост на 11,5%.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. Помимо РФ компания работает в 8 странах. На 31 декабря сеть насчитывала 5 756 торговых точек в России и 658 за рубежом.