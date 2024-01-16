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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

СД Fix Price одобрил промежуточные дивиденды за 2023-24 год в 9,84 рубля на бумагу

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Совет директоров Fix Price 15 января одобрил выплату промежуточных дивидендов в размере 9,84 рубля на GDR/акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат составит 8,4 млрд рублей.

Ранее ООО "Бэст Прайс", которое является операционной компанией Fix Price в России, получило разрешение от правительственной комиссии по иностранным инвестициям в России на выплату дивидендов в пользу кипрской холдинговой компании в размере 9,8 млрд рублей за 2022 год.

Дата закрытия реестра акционеров - 26 января. Ожидается, что промежуточные дивиденды будут выплачены в течение двух месяцев с даты закрытия реестра.

Fix Price выплачивала дивиденды акционерам лишь раз - это были промежуточные дивиденды за I полугодие 2021 года в 11,5 рублей на GDR/акцию, совокупный объем выплат составлял 9,79 млрд рублей (эквивалентно 100% чистой прибыли по МСФО за указанный период).

С сентября 2022 года действие дивидендной политики Fix Price было приостановлено из-за внешних факторов. Тогда же компания отменила запланированную выплату финальных дивидендов за 2021 год в 5,8 млрд рублей (6,8 рубля на акцию либо GDR).

Дивполитика Fix Price предусматривает выплату минимум 50% чистой прибыли дважды в год. При этом компания ориентируется на уровень задолженности в 1,0х net debt/EBITDA.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. Помимо России, компания работает еще в 8 странах. На 31 декабря сеть насчитывала 5 756 торговых точек в России и 658 за рубежом.

В марте 2021 года Fix Price провела IPO на Лондонской фондовой бирже и Мосбирже, а в октябре 2023 года получила листинг на бирже Астаны.

В ноябре 2023 года акционеры одобрили редомициляцию холдинговой компании с Кипра в Казахстан при условии сохранения листинга в Лондоне и Москве.

По данным на 30 июня 2023 года 71,2% капитала Fix Price владели юрлица, которые контролировались основателями компании. Free float - 27,5%.

Fix Price Бэст Прайс
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