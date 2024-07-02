Рубль во вторник отыграл утренние потери и немного повысился в паре с юанем

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам вторника, к концу дня рубль отыграл потери первой половины сессии и укрепился на фоне дорогой нефти. Курс юаня составил 11,81 руб. в 19:00 по Москве, что на 6,15 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 июля на 69,49 копейки, до 87,9921 руб./$1, и уменьшил курс евро на 26,32 копейки, до 93,695 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"Рубль во вторник продолжал планомерно терять позиции. Биржевой юань нацелился на 12,2 руб., доллар (по индикатору срочного рынка) - на 88,5 руб. Импульс умеренной девальвации был ожидаем, так как позади осталась поддержка в виде налогового периода. Кроме того, с понедельника на 30% сокращены ежедневные чистые продажи валюты в рамках бюджетного правила, ранее был смягчен порог возврата экспортной выручки. Курс приближается к более оправданным экономически уровням. Вместе с тем, рублевое ослабление может сдерживаться эффектом жесткой ДКП, а также слабостью спроса на валюту со стороны импортеров, которые перенастраивают механизмы оплаты поставок. По нашим оценкам, краткосрочно юань на бирже может достичь 12,4 руб., официальный курс ЦБ может сместиться выше 88 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Рубль сегодня во второй половине дня перешел к укреплению на фоне продолжающегося роста цен на нефть, а также снижения американской валюты. Рубль торгуется в районе 11,8 руб. по отношению к юаню. Однако в краткосрочной перспективе рубль имеет потенциал к локальному ослаблению на фоне завершения налогового периода, а также снижения продаж валюты российскими экспортерами. Ранее правительство сократило нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 80% до 60%. Также более чем наполовину снизились объемы ежедневных продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Это существенно снижает предложение иностранной валюты на рынке, поддерживая ее курс", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Нефть

Нефть перешла к снижению вечером во вторник. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве подешевели на 0,06%, до $86,54 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,3%, до $83,12 за баррель.

Накануне обе марки завершили торги на максимумах с конца апреля. Инвесторы следят за сезоном ураганов в Атлантике и ждут сильного спроса на топливо в США в период длинных выходных по случаю Дня независимости.

Ураган "Берил" усилился до пятой, наивысшей категории по шкале Саффира - Симпсона, после того, как вечером 1 июля ударил по островным государствам Гренада и Сент-Винсент и Гренадины в юго-восточной части Карибского моря, сообщает АР со ссылкой на Национальный центр США по отслеживанию ураганов (National Hurricane Center, NRC).

Участники рынка опасаются, что ураган может дойти до Мексиканского залива и вызвать приостановку нефтедобычи в регионе, однако вероятность этого оценивается в 30-40%.

Банк России во вторник, 2 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 316,2 млрд рублей (при лимите 2 трлн 980 млрд рублей и спросе 2 трлн 316,2 млрд рублей) в среднем по ставке 15,92% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 25 июня, банки разместили 2 трлн 319,3 млрд рублей (при лимите 3 трлн 250 млрд рублей и спросе 2 трлн 319,3 млрд рублей) в среднем по ставке 15,93% годовых.