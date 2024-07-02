"Норникель" с 1 июля повысил зарплату на 10% сотрудникам в регионах присутствия

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ГМК "Норникель" повысил заработную плану всех сотрудников со стажем более полугода в регионах, где работают предприятия компании, говорится в пресс-релизе компании.

С 1 июля вознаграждение вырастет на 10%.

Решение о пересмотре заработной платы компания принимает по совокупности факторов: инфляция, покупательная способность зарплат и анализ рынка труда в регионах присутствия, пояснил "Норникель". При повышении в целом по группе на 10% рост для каждого сотрудника зависит от даты и размера последнего пересмотра, показателей результативности, текущего уровня оплаты труда относительно политики компании и других факторов.

Ранее, весной, базовое вознаграждение уже было увеличено для сотрудников ГРК "Быстринское".

В среднем по компании рост заработной платы сотрудников "Норникеля" за 2019-2023 гг. составил 52%, что значительно выше уровня инфляции, которая за аналогичный период составила 33%, говорится в пресс-релизе.

В дополнение к соцпакету в 2023 г. "Норникель" предложил сотрудникам участие в корпоративной программе "Цифровой инвестор", предоставив им денежные средства на покупку цифровых финансовых активов – minetoken, которые привязаны по стоимости к акциям компании.