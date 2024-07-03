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Фондовые индексы США выросли, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом, S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы вслед за 10%-ным скачком стоимости акций Tesla Inc.

Производитель электромобилей сократил поставки во втором квартале на 4,7% - до 443,956 тыс. машин, однако результат оказался значительно лучше среднего прогноза экспертов (436 тыс. автомобилей).

Поддержку рынку также оказали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в ходе форума Европейского центрального банка в Синтре.

Данные о динамике инфляции в США показывают, что тренд на замедление темпов роста потребительских цен возобновился, заявил Пауэлл в ходе этого мероприятия.

"Мы бы хотели увидеть больше данных, подобных тем, которые мы наблюдали в последнее время", - сказал он, добавив, что "большой прогресс" в плане сдерживания инфляции в США уже достигнут.

Пауэлл не обсуждал планируемые сроки смягчения денежно-кредитной политики ФРС, но отметил, что руководители мировых ЦБ хорошо осведомлены о рисках как преждевременного снижения ставок, так и чрезмерного затягивания с этим решением.

Внимание рынка также направлено на данные о безработице в США за июнь, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики в среднем ожидают, что число рабочих мест в стране в прошлом месяце увеличилось на 190 тыс. (в мае - на 272 тыс.), а безработица осталась на уровне 4%.

Отчет Минтруда, обнародованный во вторник, показал неожиданный рост числа открытых вакансий в США в мае, что является сигналом сохранения достаточного спроса на американском рынке труда, отмечает Market Watch.

Количество открытых вакансий в Штатах в позапрошлом месяце увеличилось на 221 тыс., до 8,14 млн, сообщило Минтруда со ссылкой на результаты ежемесячного опроса (JOLTS). В апреле, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,919 млн, а не 8,059 млн, как было объявлено ранее. Апрельское число открытых вакансий было минимальным за 3 года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал сокращение их числа в мае до 7,91 млн.

Акции Rivian Automotive Inc. выросли в цене на 7% по итогам торгов. Производитель электромобилей увеличил поставки во втором квартале на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 13,79 тыс. автомобилей. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что поставки составят лишь 12 тыс. единиц. Компания подтвердила прогноз производства автомобилей на весь текущий год, несмотря на то, что во втором квартале оно снизилось на 31%.

Стоимость бумаг Paramount Global поднялась на 5,7%. По данным The New York Times, медиакомпания IAC миллиардера Барри Диллера может сделать предложение о покупке Paramount.

Котировки акций строительных компаний Lennar Corp. и D.R. Horton Inc. снизились на 1,6% и 1,3% соответственно вслед за ухудшением рекомендаций для них экспертами Citi до "нейтрально" с "покупать" на фоне ослабления рынка жилой недвижимости США.

Бумаги фармкомпаний Novo Nordisk A/S и Eli Lilly and Co. подешевели на 1,7% и 0,8% по итогам торгов. Президент США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс в статье, опубликованной в USA Today во вторник, раскритиковали фармпроизводителей за высокую стоимость препаратов для лечения диабета и для похудения, призвав компании опустить цены.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка 2 июля поднялся на 162,33 пункта (0,41%), до 39331,85 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 33,92 пункта (0,62%) - до 5509,01 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 149,46 пункта (0,84%) и составил 18028,76 пункта.

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