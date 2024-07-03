Силуанов заявил, что федеральный инвествычет будет оформлен постановлением кабмина

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Федеральный инвестиционный вычет, введение которого является частью пакета мер по изменению налоговой системы с 2025 года, будет закреплен в акте правительства.

В среду правительство внесло в Госдуму поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы ко второму чтению, сообщил Минфин.

По словам главы ведомства Антона Силуанова, которые приводит пресс-служба Минфина, при работе над поправками "были учтены предложения бизнеса и парламентариев, озвученные во время общественных обсуждений законопроекта".

"Что касается федерального инвестиционного налогового вычета, с учетом обсуждения с представителями бизнес-объединений решение на данном этапе будет оформлено в виде постановления правительства РФ, проект которого будет представлен в комитет по бюджету и налогам Госдумы до второго чтения", - заявил Силуанов.

Ставка налога на прибыль с 2025 года вырастет с 20% до 25%, при этом появится федеральный вычет, призванный стимулировать инвестиции бизнеса, сообщалось ранее. "В ближайшее время вместе с деловыми объединениями нужно определить такие параметры и объемы федерального инвестиционного вычета, чтобы он стал эффективным, широко востребованным инструментом", - говорил на пленарной сессии ПМЭФ в начале июня президент Владимир Путин.

Российский союз промышленников и предпринимателей выступал за то, чтобы прописать условия применения федерального инвестиционного налогового вычета на уровне закона, не ограничивая при этом сферу его применения отдельным перечнем проектов.

"Нас не устраивает тот механизм, который предложен, в частности, Минэкономразвития, когда федеральный вычет предоставляется только налогоплательщикам, которые реализуют проекты технологического суверенитета и структурной адаптации. Это, безусловно, важно, но это крайне ограниченный перечень секторов. Мы хотели бы все-таки, чтобы в Налоговом кодексе это было <...> закреплено. Я имею в виду, что он применяется к любым объектам основных средств, которые относятся к объектам с третьей по десятую амортизационную группу (имущество со сроком полезного использование более трех лет - ИФ), а также к нематериальным активам", - говорил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы.

"Безусловно, это правильный подход, и мы, Минэкономразвития обязательно эту позицию донесем. Другой разговор о том, что, действительно, поддержка - она не может распространяться на все отрасли экономики сейчас, потому что ресурс ограничен. Поэтому надо будет определять все-таки какие-то стратегические отрасли экономики, на которых фокусировать, соответственно, работу федерального инвестиционного налогового вычета. Вот эту работу, я думаю, необходимо будет провести Минэкономразвития с бизнес-объединениями" - комментировал на том же заседании пожелания РСПП статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Мы все-таки хотели, чтобы в законе все процедуры были прописаны. В качестве компромисса предлагаем базовые принципы вычета федерального прописать в Налоговом кодексе, а конкретику не в постановлении правительства, а, скажем, в законе о промышленной политике, где можно будет сделать соответствующую отсылку в Налоговый кодекс", - добавил Шохин, отметив, что такая схема реализована в отношении специнвестконтрактов (СПИК). Правительство исходит из того, что параметры инвествычета, как и отрасли, на которые он будет распространяться, должны быть прописаны в постановлениях кабмина, ответил Сазанов.