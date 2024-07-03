Правительство внесло в Думу поправки ко второму чтению налогового законопроекта

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU -Проект правительственных поправок ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы внесен в Госдуму, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Документ доработан с учетом предложений парламента и бизнеса.

В четверг, после окончания пленарного заседания, комитет Госдумы по бюджету приступит к рассмотрению правительственных и депутатских поправок ко второму чтению. На пленарном заседании Госдумы проект закона планируется рассмотреть 9 июля и в случае одобрения вынести на третье чтение 10 июля.

НДПИ на уголь и руды для минудобрений

Поправками, в частности, предусматривается, корректировка параметров НДПИ на добычу угля и руды, используемой при производстве минеральных удобрений, а также уточнение параметров акциза на газ, применяемого при производстве аммиака, по результатам дополнительного анализа рентных налогов, проведенного совместно с бизнесом. Однако сами параметры такой корректировки в сообщении не приводятся.

Версия поправок в Налоговый кодекс, внесенная в Госдуму и принятая в первом чтении, предусматривала введение надбавки к ставке НДПИ на коксующийся и энергетический уголь в размере 10% от превышения цены в портах Дальнего Востока над пороговыми значениями. В случае энергоугля предлагалось к налоговой ставке применять новый коэффициент - "КЭНРГ", на который ставка будет увеличиваться. Он учитывает среднюю за налоговый период мировую цену на уголь по индексу FOB Восточный NAR 5500 и средний курс доллара к рублю. В качестве пороговой цены предлагалось $100 за тонну.

По коксующемуся углю предусматривалась привязка НДПИ к цене на уголь в дальневосточных портах вместо ранее используемого индекса SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal. Пороговым значением цены для коксующегося угля, согласно формуле, предлагалось принять $140 на тонну.

Также законопроект предусматривал установление с 1 января 2025 г. специфической ставки акциза на природный газ, полученный для производства аммиака, в размере 2400 рублей за тыс. куб. м и рентного коэффициента в НДПИ при добыче калийных солей в размере 8,8 и увеличение рентного коэффициента при добыче фосфатной руды более чем в два раза - с 7 до 15,5.

Рассматривается новая формула НДПИ на калийную и фосфатную руду, в которой нет фиксированного рентного коэффициента, но вводятся коэффициенты, привязанные к экспортным котировкам сырья (для калия - на FOB Балтика, для фосфатной руды - на FOB Марокко) и учитывающие процент содержания полезного вещества в добытой руде, сообщалось ранее. Эти слагаемые умножаются на базовую ставку - 3% для калийной руды и 4% для фосфатов. При этом предусмотрена надбавка к НДПИ, которая "включается" при цене калия выше $300 за тонну и фосфатной руды - выше $200 за тонну. От превышения этой цены НДПИ предлагается взимать по ставке 7% для калийной и 12% для фосфатной руды.

Для акциза на газ, закупаемый для производства аммиака, также предлагается ввести формулу, привязанную к экспортным котировкам карбамида на Балтике (вместо фиксированной ставки из предыдущей версии налоговых поправок). Это значение в базовом варианте умножается на ставку 6,5%, а от превышения цены в $300 за тонну предусмотрена надбавка к НДПИ, взимаемая по ставке 12%.

Туристический налог

Поправки предусматривают преобразование курортного сбора в туристический налог со ставкой 1% от стоимости проживания в 2025 г. и последующей его индексацией на 1 процентный пункт в год до 2029 г., далее - не выше 5%. Предполагается, что налог будет местным и муниципалитеты самостоятельно будут определять необходимость его введения и размеры ставок. Он будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц и не будет исчисляться со стоимости услуги по проживанию некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции. Муниципалитеты могут расширять перечень категорий.

Параметры турналога поменялись перед внесением в Госдуму: в версии поправок, подготовленных к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности 26 июня, была изложена другая концепция. Предполагалось, что ставка налога будет составлять 6 тыс. рублей с номера в квартал с возможностью для регионов снижать ее не более чем в 10 раз, и повышать не более чем в два раза.

Фармсубстанция

Документ также предусматривает усовершенствование порядка уплаты акциза на фармсубстанцию спирта и новые меры, направленные на недопущение роста цен на лекарства.

Так, акциз на фармсубстанцию этилового спирта предлагается принимать к вычету при производстве лекарственных средств и препаратов, определенных соответствующими перечнями. Эта же мера распространяется на операции по производству лекарственной продукции с объемной долей содержания этилового спирта ниже 20% (не содержащей спирт) и медицинских изделий.

Для компаний, использующих менее 500 тыс. литров фармсубстанции в год, вычет будет предоставляться независимо от включения их продукции в соответствующий перечень. Эти организации также освобождаются от необходимости предоставлять документы, подтверждающие целевое использование фармсубстанции.

Кроме того, вводится единый подход по возможности покупать с нулевой ставкой акциза только денатурированный спирт в целях его использования для производства парфюмерной продукции, продукции бытовой химии, полиграфических красок, гелей, кремов на гелиевой основе.

Поправками также будут определены размеры коэффициента для расчета налогового вычета при использовании винограда для производства винодельческой продукции.

Остальное

Помимо этого, поправками предусматривается право регионов в 2025-2030 гг. вводить пониженные ставки налога на прибыль для малых технологических компаний в части, зачисляемой в региональный бюджет, а также снятие ограничения по видам НИОКР, по расходам на которые применяется повышающий коэффициент.

Устанавливается единый размер фиксированного НДФЛ для владельцев пяти и более контролируемых иностранных компаний в сумме 25 млн рублей.

Уточняются формулировки, в соответствии с которыми от НДС освобождаются плательщики упрощенной системы налогообложения с доходами до 60 млн рублей, в том числе при реализации подакцизной продукции, как это действует и сейчас. Предусматривается их автоматическое освобождение от исполнения обязанности налогоплательщика НДС без дополнительного направления в налоговый орган уведомления.

Устанавливается индексация ставок акцизов на подакцизные товары на прогнозный уровень инфляции 4%.

Кроме того, поправками предлагается повысить в три раза налог на процессинговые центры букмекеров.