Рубль утром в среду слегка дешевеет к юаню

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром в среду. Рубль дешевеет, торгуясь в узком диапазоне.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,835 руб. (+2,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,67 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары "юань-рубль", вероятно, останется в диапазоне 11,5-12 рублей за юань в течение текущего лета, считает эксперт "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

Граница для фьючерса SiU4 на указанный период составляет 84 000-89 000 руб., для фьючерса EuU4 – 90 000-95 000 руб., полагает аналитик.

"Старый валютный "боковик", тянущийся еще с осени прошлого года, в июне был прорван вниз и стал неактуален. Причина смены формации на более низкие уровни – двусторонние валютные барьеры. А триггером резкого июньского падения инвалют на тринадцатимесячные минимумы и ухода доллара и евро на внебиржевой рынок стали санкции США к "Московской бирже", НКЦ и НРД. Для биржевого юаня такие риски все же оцениваются пониженными, и китайская нацвалюта уверенно закрепляет за собой звание ведущей. А кросс-курсы с долларом и евро стали ведомыми, - пишет Зельцер в обзоре. - На фоне окончания налогового периода, снижения лимитов продажи валютной выручки экспортеров и сокращения объемов продажи валюты по бюджетному механизму июньские экстремальные минимумы в инвалютах вряд ли уже увидим. Но и на девальвацию рубля по-прежнему нет никакого смысла закладываться - валютные барьеры государства надолго. Тем самым валютный "боковик" в обозначенных выше границах может сохраниться на протяжении лета, обеспечивая активным трейдерам дополнительный заработок на временной волатильности".

Нефть

Цены на нефть повышаются в среду на сигналах резкого снижения запасов в США.

Согласно оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 9,163 млн баррелей. Официальные данные о резервах энергоносителей в стране будут обнародованы в среду, в 17:30 мск.

Накануне стало известно, что министерство энергетики США продало 1 млн баррелей бензина из резерва, чтобы снизить цены на АЗС перед праздником 4 июля (День независимости). Высвобождение резервов, как ожидается, позволит увеличить предложение топлива на рынке в период активизации автомобильных поездок в праздничные дни.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск составляет $86,67 за баррель, что на 0,51% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,45%, до $83,18 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за сезоном ураганов в Атлантике: на данный момент опасения, связанные с тем, что ураган "Берил" нанесет ущерб добывающим мощностям в Мексиканском заливе, ослабли, отмечает Market Watch.