Греф заявил об отсутствии рисков приостановки торгов юанем

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Равновесность курса рубля к юаню и доллару постепенно восстановится, рисков приостановки торгов юанем в России нет, сообщил журналистам президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Не вижу", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли риски приостановки торгов юанем в России из-за возможных вторичных санкций.

Отвечая на такой же вопрос, глава ВТБ Андрей Костин заявил: "Я думаю, что все равно юань будет широко использоваться в торговле между Россией и не только, может быть, Китаем, а как это будет организовано, это вопрос другой".

США 12 июня внесли "Московскую биржу" и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. Это привело к приостановке биржевых торгов долларом и евро. Сделки с этими валютами продолжают совершаться на внебиржевом рынке, официальный курс доллара и евро рассчитывается в том числе на основе этих данных.

Греф считает, что официальный курс сейчас репрезентативен.

"Внебиржевой рынок существовал всегда, и до 60% торгов происходило всегда на внебиржевом рынке. Сейчас объем, естественно, больше, соответственно, репрезентативность курса будет достаточно высокой. Все механизмы (действуют) постепенно, в том числе и равновесность курса по отношению как к юаню, так и к доллару, выровняется. Я не вижу большой трагедии", - заявил глава Сбербанка.