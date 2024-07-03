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Чистюхин назвал обеспечение бесперебойных расчетов в юанях среди приоритетов ЦБ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Банк России предпримет все меры, чтобы обеспечить бесперебойное использование юаня как инструмента расчетов и инвестиций, заявил журналистам в кулуарах финансового конгресса ЦБ первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Насколько вы знаете, российский рубль и китайский юань являются сегодня очень значимыми валютами для расчетов. И в контексте обеспечения внешнеэкономической деятельности, и в принципе с точки зрения инвестиционных предпочтений российских резидентов - как физических, так и юридических лиц. Очевидно, что те действия, которые недавно произошли в контексте наложения санкций на группу "Московская биржа", породили дополнительные страхи, как у наших международных партнёров, так и у российских инвесторов, которые через организованные торги приобретали ту или иную валюту", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать риски потенциальной остановки биржевых торгов юанем вслед за долларом и евро, ушедшими в ОТС-сегмент валютного рынка.

"Для меня очевидно, что мы сделаем все, чтобы использование китайского юаня в расчетах и как средство для инвестирования продолжалось. Чтобы все механизмы для бесперебойного использования данной валюты были сохранены, либо найдены. Даже в том случае, если потребуются какие-то донастройки, нахождения новых путей, новых каналов", - заявил Чистюхин.

Сегодня, по словам первого зампреда ЦБ, "это наш приоритет".

Владимир Чистюхин Московская биржа Банк России
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