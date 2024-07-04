Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,7%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил нисходящий импульс вечерней сессии среды из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста blue chips с начала недели, сдерживающим фактором выступает высокая нефть (Brent торгуется у $86,7 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,7%, причем первый откатился ниже 3180 пунктов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3179,58 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1138,86 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 июля, составляет 87,9506 руб. (-4,15 копейки).

Подешевели расписки OZON (-1,8%), бумаги "НЛМК" (-1,4%), "Газпрома" (-1,3%), "Норникеля" (-1,3%), АФК "Система" (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -1,2% "префы"), ВТБ (-1,1%), "Северстали" (-1%), "МТС" (-1%), "Татнефти" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "ММК" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Магнита" (-0,8%), ОК "Русал" (-0,8%), "ТКС Холдинг" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Роснефти" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в четверг ожидается продолжение снижения российского рынка, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3130-3190 пунктов.

"Большинство ликвидных акций локально смотрятся уязвимо. В качестве исключения можем выделить лишь бумаги "Роснефти" и Сбербанка. Хуже рынка могут быть бумаги "Газпрома" на фоне общерыночной коррекции и их сильного роста в предыдущие дни", - считает аналитик.

Поддержкой для акций Роснефти выступают новости о том, что правительства России и Китая изучают возможность участия компаний из КНР в проекте "Восток ойл", добавил Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", настроения на рынке акций РФ в середине недели ухудшились, этому могли способствовать комментарии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая заявила, что "высокая инфляция абсолютно вредна экономически и социально, мы будем делать все для того, чтобы она была предсказуемо низкой...". Таким образом, можно предположить, что цикл повышения ключевой ставки пока далек от завершения, учитывая текущие данные по инфляции.

Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ). За неделю с 25 июня по 1 июля ИПЦ вырос на 0,66% по сравнению с ростом на 0,17% и 0,12% в предыдущие две недели. С начала месяца темпы роста потребительских цен составили 0,5%, с начала года - 4,51%, за 12 месяцев - 9,16%.

Эта статистика также увеличивает вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в июле, что оказывает давление на акции и индекс суверенного долга RGBI, полагают эксперты "Цифра брокер".

Зарубежные фондовые рынки

В США в среду обновили рекордные максимумы индексы S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+0,9%), но просел Dow Jones (-0,1%). Торговая сессия 3 июля была укороченной, в четверг биржи США закрыты в связи с праздником (День независимости).

Поддержку американскому рынку акций в среду оказали сигналы спада активности в сфере занятости, повысившие надежды трейдеров на то, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики.

Отчет отраслевой организации ADP Employer показал минимальное за пять месяцев увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Показатель вырос на 150 тыс., тогда как аналитики ожидали его повышения на 160 тыс.

Тем временем, руководители ФРС не готовы начать снижение ставки без дальнейших сигналов спада инфляции, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), состоявшегося 11-12 июня.

Обсуждая перспективы политики Федрезерва, участники заседания отмечали, что прогресс в замедлении инфляции в этом году оказался более медленным, чем ожидалось в декабре. Они подчеркивали, что не считают целесообразным снижение базовой процентной ставки до появления дополнительной информации, которая даст им больше уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю ФРС в 2%.

Американский ЦБ сохранил ставку на уровне 5,25-5,5% годовых на июньском заседании. Она находится на максимальном уровне за 23 года. Медианный прогноз руководителей Федрезерва, опубликованный по итогам заседания, предполагает, что ставка будет уменьшена на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году и на 100 б.п. в 2025 году.

Трейдеры ждут двух снижений ставки ФРС в этом году, отмечает Market Watch. Шансы на уменьшение ставки в сентябре оцениваются рынком в 70%. Следующее заседание ФРС состоится 30-31 июля.

В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 190 тыс., а безработица осталась на отметке 4%.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне среды).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для частного сектора Гонконга, рассчитываемый S&P Global, в июне снизился до минимальных с сентября 2022 года 48,2 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.

Тем временем, объем заказов промышленных предприятий Германии в мае сократился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,5%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены проседают после подъема накануне на статистике Минэнерго США о падении запасов сырья в стране (Brent вечером локально поднималась к $87,4 за баррель).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $86,72 за баррель (-0,7% и +1,3% накануне), августовская цена фьючерсов на WTI - $83,21 за баррель (-0,8% и +1,3% в среду).

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе рухнули на 12,16 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 2,21 млн баррелей, дистиллятов - на 1,54 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 800 тыс. баррелей.