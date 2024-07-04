Акционеры "Диасофта" утвердили дивиденды за I квартал в 28 рублей на акцию

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Диасофт" утвердили выплату дивидендов за I квартал 2024 года в 28 рублей на акцию, сообщила компания. Всего на эти цели планируется направить 300 300 000 рублей.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 9 июля.

В январе 2024 года "Диасофт" утвердил новую дивидендную политику, в соответствии с которой компания планирует в 2024-2025 годах ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю получаемую прибыль - не менее 80% от EBITDA.

"На 2024-2025 годы в дивидендной политике закреплен принцип ежеквартальных дивидендов не менее 80% от EBITDA, - отмечал гендиректор "Диасофта" Александр Глазков. - У компании некоторая сезонность присутствует, но на каждый квартал, за исключением третьего, приходится около 20% выручки - поэтому и ежеквартальная прибыль существенная".

В 2023 финансовом году (завершился 31 марта 2024 года) выручка "Диасофта" составила 9,14 млрд рублей, увеличившись на 27,1% по сравнению с показателем 2022 года. EBITDA повысилась на 27% - до 3,91 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA сохранилась на прежнем уровне и составила 42,8%, чистая прибыль увеличилась на 16%, до 3,1 млрд рублей - с учетом единовременных расходов на проведение IPO в начале текущего года и налога на сверхдоходы.

Законтрактованная выручка (выручка без НДС по подписанным за отчетный период договорам и рамочным соглашениям) на конец 2023 фингода составила 19,2 млрд рублей, что на 70% больше аналогичного показателя 2022 года.

В марте, после февральского IPO акционеры "Диасофт" утвердили выплату дивидендов за III квартал 2023 финансового года (финансовый год компании смещен на один квартал по сравнению с календарным: III квартал фингода соответствует IV кварталу календарного) в размере 75,68 рубля на акцию.

"Мы рады тому, что наши новые акционеры в ближайшее время получат первые дивиденды, - говорил тогда Глазков. - Дивиденды выплачиваются на ежеквартальной основе. И, как мы ранее заявляли, мы будем последовательно придерживаться этой практики".

Компания поясняла, что при выплате дивидендов за I финансовый квартал (апрель - июнь) 2024 года источником выплаты будет являться прибыль за I полугодие, за II финансовый квартал - прибыль за 9 месяцев, за III - за весь календарный год, за IV - прибыль за первый календарный квартал.

В феврале "Диасофт" провел IPO, общий размер которого составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Компания разместила акции (были включены во второй уровень листинга - ИФ) по верхней границе ценового диапазона - 4500 рублей за бумагу. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 47,25 млрд рублей.

Компания является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики. Клиенты - более 200 организаций, среди которых превалируют участники финсектора. Продукты включены в реестр отечественного софта, а сам "Диасофт" - в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

ПАО "Диасофт" - головная структура одноименной группы компаний, в которых работают около 2,2 тысяч человек.