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ЦБ недоволен практикой установления застройщиками комиссий при продаже жилья в ипотеку

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Банк России недоволен практикой установления застройщиками комиссий при продаже жилья в ипотеку, пропишет запрет в стандарте ипотечного кредитования на взимание комиссий, приводящих к удорожанию недвижимости. Об этом заявил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

"Нам не нравится история с комиссиями, это один из предметов нашего жесткого обсуждения в рамках комитета по стандартам. Мы сейчас пытаемся в стандарте предусмотреть следующую формулировку: не должно быть комиссий, которые оплачивает в конечном итоге сам заемщик и которые приводят к росту стоимости жилья и идут из кошелька самого заемщика. Это неправильно. Если кто-то что-то хочет субсидировать из застройщиков, дайте скидку. В чем проблема? Это такая схема, где люди не до конца понимают, что происходит, а происходит то, что стоимость жилья, по которой они покупают, увеличивается, а в реальности продать за эти деньги может быть невозможно", - заявил он в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

Банк России в настоящее время готовит стандарт ипотечного кредитования, чтобы пресечь недобросовестные и рискованные практики выдачи жилищных кредитов.

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